DÃ©pendance au gaz russe : la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique doit dÃ©ployer de toute urgence des solutions de chaleur renouvelable

Le secteur du chauffage et du refroidissement solaires soutient l’objectif de la Commission européenne de réduire la dépendance de l’Europe au gaz et au pétrole et souligne que cela ne sera possible qu’en se tournant vers des solutions de chaleur renouvelables directes fabriquées en Europe et qui peuvent apporter des résultats immédiats , comme la chaleur solaire. Le secteur déclare également qu’avec des mesures fortes, la technologie de la chaleur solaire peut fournir 25 TWh de chaleur directe dans les deux prochaines années, économisant l’équivalent de 3 milliards de m³ de gaz par an.

La crise des prix de l’énergie s’aggrave en raison de la guerre dramatique en Europe et des relations tendues avec la Russie. Ces événements ont révélé la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations d’énergie, une question connue depuis longtemps, mais qui n’a pas été abordée de manière proactive, obligeant désormais les décideurs à déployer des plans de changement drastique.

La chaleur solaire a une capacité de production disponible en Europe

L’industrie de la chaleur solaire soutient l’objectif de la Commission européenne d’améliorer la sécurité énergétique et appelle les décideurs européens à intégrer dans leurs plans le déploiement de solutions de chaleur renouvelable directe qui contribuent à l’indépendance énergétique de l’Europe, ainsi qu’aux objectifs de neutralité climatique. La chaleur est l’éléphant dans la pièce lorsqu’il est question de sécurité énergétique en Europe. C’est un fait. La chaleur représente la moitié de l’énergie consommée en Europe. Considérable. Pourtant, il est possible de décarboner notre approvisionnement en chaleur avec des technologies fabriquées en Europe, qui créent des emplois qualifiés à l’intérieur des frontières européennes, dans la fabrication, l’installation et la maintenance. Parmi les solutions à développer, la chaleur solaire a une capacité de production disponible en Europe, étant capable d’accélérer la production de la technologie avec le bon soutien et ne nécessitant pas de matériaux qui entraîneraient un goulot d’étranglement dans la fabrication. La disponibilité des matériaux et des composants et des capacités de fabrication en Europe est essentielle pour éviter de remplacer notre dépendance vis-à-vis des importations énergétiques russes par une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine pour l’approvisionnement en minéraux de terres rares, d’autres métaux ou équipements critiques.

La chaleur solaire peut résoudre de nombreux problèmes dès maintenant

« Il existe sur le marché des solutions prêtes à être déployées. L’UE devrait compter sur les solutions disponibles, en évitant de trop compter sur des options dont le potentiel de déploiement en grand nombre reste à prouver, comme l’hydrogène. déclare Marcel Cloosterman, du conseil d’administration de Solar Heat Europe. “Le système énergétique a besoin de sécurité d’approvisionnement et de résilience, en tant que tel, il ne peut pas être trop dépendant de l’électrification, lorsqu’il existe des solutions décentralisées telles que la chaleur solaire”, ajoute Marcel Cloosterman. « La chaleur représente la moitié de l’énergie consommée en Europe, alors que l’électricité ne représente que 20 % et les transports 30 %. De nombreuses industries qui dépendent du gaz et du mazout pour les processus de chauffage connaissent désormais des problèmes majeurs dans leur production. Cela s’applique, par exemple, aux brasseries, aux industries textiles ou chimiques où la chaleur représente 60 à 85 % de leur consommation d’énergie. La chaleur solaire peut résoudre ces problèmes dès maintenant ! Avec plus de 90 % des systèmes produits en Europe et ne nécessitant aucun minéral critique, la technologie peut être déployée à un rythme rapide », déclare Joakim Byström, du conseil d’administration de Solar Heat Europe.

La chaleur solaire peut fournir 25 TWh supplémentaires de chaleur directe dans les deux prochaines années

Le solaire thermique alimente déjà plus de 10 millions de foyers, des centaines d’industries et de réseaux de quartiers en Europe en chaleur renouvelable directe, ce qui prouve le potentiel de la technologie pour réduire la dépendance au pétrole et au gaz, tout en contribuant à une transition verte. Avec des mesures et un soutien forts, le secteur de la chaleur solaire peut fournir 25 TWh supplémentaires de chaleur directe dans les 2 prochaines années, contribuant à des économies supplémentaires équivalentes à 3 milliards de m3 de gaz par an. « Les membres de Solar Heat Europe, en coopération avec les États membres et les institutions de l’UE, ont la capacité, au fil du temps, d’apporter une contribution majeure à l’indépendance énergétique de l’Europe. À une vitesse de déploiement accélérée, la chaleur solaire peut contribuer à l’approvisionnement énergétique de l’Europe avec 25 TWh supplémentaires dans les deux prochaines années et atteindre un total de 500 TWh dans 10 ans. a déclaré Costas Travasaros, président de Solar Heat Europe.

Encadré

Cinq mesures d’urgence concrètes en faveur de la chaleur solaire

Dans une lettre envoyée à la Commission européenne, le secteur de la chaleur solaire propose des mesures concrètes qui garantiraient la sécurité énergétique et, à ce titre, doivent être incluses dans les mesures d’urgence prises maintenant :