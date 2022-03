BayWa r.e. prévoit une croissance exceptionnelle en 2022

Après une année 2021 riche de succès, BayWa r.e., prévoit une croissance record en 2022 avec plus de 1 GW de projets renouvelables à mettre en service sur ses différents territoires. En France, BayWa r.e. a mis en service 58 MW en 2021 et prévoit de construire 46 MW de projets éoliens et solaires en 2022.

Projets BayWa r.e. a finalisé près de 500 MW d’énergie éolienne et solaire en 2021, avec des projets localisés dans les principaux marchés européens : Allemagne, Pays-Bas, France, Italie, Espagne et Suède.

Réussite et perspectives par activités

Sur le plan des projets, le groupe a notamment mis en service son plus grand parc éolien en Europe, le parc éolien Lyngsåsa, 94,6 MW, dans le sud de la Suède. Dans la région Asie Pacifique (APAC), BayWa r.e. a finalisé avec succès son parc solaire d’Isohara au Japon. Sur le continent américain, BayWa r.e. gère la phase de construction du projet éolien Strauss, 98,8 MW, le premier sur la côte californienne. Elle a également développé et finalisé la construction du parc solaire Corazon de 260 MW situé au Texas. L’Espagne et les Pays-Bas sont des marchés très dynamiques pour l’activité solaire, et les pays d’Europe de l’Est commencent à accélérer le développement de projets solaires. Les pays d’Europe du Nord, ainsi que l’Espagne jouent un rôle important dans la progression de l’activité éolienne terrestre. Le Royaume-Uni, la France et le Portugal sont quant à eux des marchés essentiels pour l’éolien offshore, notamment flottant, tout en maintenant une activité soutenue dans l’éolien terrestre. BayWa r.e. revendique un portefeuille de développement de 12,5 GW en Europe (EMEA). Dans la région APAC, BayWa r.e. développe activement un portefeuille de projets solaires et éoliens d’une puissance totale de 2,5 GW. BayWa r.e. étudie également les opportunités dans le secteur du photovoltaïque flottant et de l’éolien offshore. Outre-Atlantique, le portefeuille de projets éoliens, solaire et de stockage en développement est actuellement de 5 GW.

Energy Solutions

L’année a été une année record pour l’activité de BayWa r.e. Energy Solutions qui a mené à bien 68 projets, contre 54 l’année précédente. Parmi les réalisations importantes, citons la signature conjointe avec Heidelberg Cement du premier contrat direct de fourniture d’énergie (PPA) en Pologne, ainsi que le plus grand PPA financier d’énergie solaire pour l’industrie de l’emballage en Europe avec Huhtamaki. Aux États-Unis, BayWa r.e. a annoncé un PPA avec la multinationale Hershey. BayWa r.e. a réalisé son plus grand projet de toiture photovoltaïque à ce jour avec l’expert immobilier mondial Goodman. BayWa r.e a enregistré un développement important sur le marché APAC, avec de nombreux projets remportés au quatrième trimestre. Ce marché devrait continuer à se développer en 2022 avec les opportunités de PPA au Vietnam, à Singapour et en Malaisie. Aux États-Unis, l’entreprise est devenue leader du marché dans le secteur C&I (commercial & industriel) avec la technologie solaire. Elle se positionne aussi sur les activités d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) à l’échelle industrielle, ainsi qu’à Hawaï et dans l’ensemble du Pacifique. En 2022, BayWa r.e entend consolider sa position de leader sur le marché EMEA avec de nouveaux clients et des prestations élargies dans ce secteur.

Secteur des Services

Franchir le seuil des 10 GW sous exploitation et gestion a été un jalon important pour les activités de Services & Exploitation en 2021. L’acquisition des capacités de Kaiserwetter en matière de l’internet des Objets (IoT), de l’intelligence artificielle et de science des données permettra d’étendre l’expertise de l’entreprise en matière d’opérations numériques sur les actifs. – 2 – Plusieurs projets de repowering ont été entrepris sur les principaux marchés européens : France, Italie, Royaume-Uni et Allemagne. Sur le continent américain, BayWa r.e. a lancé un nouveau centre de contrôle opérationnel à distance (ROCC) basé en Californie, qui assure une couverture 24 heures sur 24 de ses projets solaires aux États-Unis et au Mexique. La digitalisation et le repowering sont une priorité pour les Services en 2022, renforçant l’efficacité et la durabilité de l’activité. En France, 5 repowering solaire ont été effectués en 2021. En France, les équipes services ont signé 17 nouveaux contrats en 2021 totalisant 250 MW éoliens et solaires. Cela représente une croissance de 30% du portefeuille par rapport à 2020.En 2020, BayWa r.e. gérait l’exploitation et la maintenance de 605 MW solaires et éoliens en France. Fin 2021, le portefeuille s’élève à 780 MW au total.

Solar Distribution

Malgré les perturbations régulières affectant la chaîne d’approvisionnement, BayWa r.e. Solar Distribution a vendu plusieurs GW de modules et d’onduleurs – une augmentation significative par rapport à 2020, qui a fait augmenter les revenus globaux de Solar Distribution de plus de 60 %. Début 2021, l’entreprise a célébré le lancement réussi du nouveau fabricant indépendant de systèmes de montage novotegra GmbH, ainsi que l’établissement d’un site de distribution indépendant en Pologne avec son premier entrepôt et ses nouveaux bureaux à Cracovie. Un certain nombre d’acquisitions ont renforcé l’activité de Solar Distribution et permis une croissance ciblée sur les différents marchés. En octobre 2021, novotegra GmbH a consolidé sa position sur le marché des systèmes de montage, avec l’acquisition de PV Integ, spécialisée dans les systèmes pour les toits verts et les toits de gravier. La division Solar Distribution a en outre poursuivi son expansion en Europe de l’Est avec l’acquisition d’un distributeur de premier plan en République tchèque en mai 2021. À la fin du quatrième trimestre 2021, l’acquisition de Beacon Solar a renforcé la présence de Solar Distribution sur le marché américain. En 2022, l’activité de Solar Distribution continue de bénéficier d’une demande mondiale croissante, stimulée par des prix de l’électricité élevés, des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et de fortes incitations. Dans les années à venir, BayWa r.e. prévoit de procéder à des acquisitions dans des régions où le groupe est sous-représenté ou dans lesquelles elle n’est pas encore en position de leader sur le marché. En France, BayWa r.e. Solar Systems a commercialisé environ 200 MW de panneaux en 2021, principalement sur le segment des moyennes toitures (36 – 250 kVa). La filiale de BayWa r.e. dédiée à la distribution a ouvert un entrepôt à Marseille et lancé une boutique en ligne à destination des installateurs pour adresser le marché résidentiel.

« BayWa r.e. a l’ambition de jouer un rôle durable dans la transition énergétique française »

Matthias Taft, président directeur général du groupe BayWa r.e. commente : « L’année 2021 a été une année charnière dans la lutte contre la crise climatique, avec la COP26 qui a vu se réunir les dirigeants du monde entier et la croissance importante du secteur des énergies renouvelables, malgré les défis causés par des facteurs tels que la pandémie et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Tandis que la transition vers les énergies renouvelables s’accélère, notre secteur devrait voir sa croissance se poursuivre en 2022 et BayWa r.e. est appelée à jouer un rôle important. Le groupe a obtenu des résultats exceptionnels au cours de l’année 2021 dans toutes ses entités commerciales, l’activité de distribution solaire ayant notamment connu une année record. La multiplication des projets en cours, l’entrée sur de nouveaux marchés, l’arrivée d’un nouvel investisseur et notre statut de producteur indépendant d’électricité (IPP) sont autant d’éléments qui ont contribué à cette réussite. Pour 2022, nous prévoyons une croissance encore plus soutenue, notamment grâce à la mise en service de projets à hauteur de 1 GW, une expansion continue dans l’éolien offshore et terrestre, davantage de PPA avec des entreprises de premier plan et une orientation encore plus marquée sur les technologies en évolution telles que l’hydrogène vert et le stockage. » Can Nalbantoglu, président de BayWa r.e. France, commente « BayWa r.e. contribue chaque année à la croissance des énergies renouvelables en France. Nous développons sur le marché hexagonal des projets renouvelables avec et pour les territoires. Nous innovons également avec des projets solaires agrivoltaïques et flottants ou des projets hybrides, et sommes fiers d’avoir été pré-qualifiés pour participer à l’appel d’offres éolien flottant au sud de la Bretagne. BayWa r.e. a l’ambition de jouer un rôle durable dans la transition énergétique française. »

Encadré

2021 en chiffres–clés

● Finalisation du partenariat avec Energy Infrastructure Partners (EIP) pour une prise de participation de 49 % dans BayWa r.e.

● Mise en service de 500 MW de projets éoliens et solaires en 2021, dont 100 MW conservés en propre dont le groupe restera actionnaire.

o En France, 18 MW de projets éoliens et 40 MWc solaires mis en service en 2021 ● Croissance externe avec l’intégration de 6 acteurs des ENR (Développement de projets éoliens et solaires, Services et exploitation d’actifs, Activité de distribution de composants)

o En France, acquisition du développeur Enerpole, basé à Carcassonne (11).

● Augmentation de 60 % l’activité de vente & distribution de composants solaires

o En France, 200 MW de panneaux commercialisés, ouverture d’un entrepôt à Marseille et lancement d’une boutique en ligne dédiée au marché français. Augmentation des revenus de 75% et passage de 12 à 34 salariés.

2022 en ligne de mire :

● Plus de 1 GW de projets éoliens et solaires à mettre en service o En France : 25 MW de projets éoliens et 22 MWc de projets solaires à mettre en service en 2022 ● Expansion dans l’éolien en mer flottant avec 1 GW de projet pré-sélectionné dans le cadre de l’appel d’offres Scotwind (Ecosse) o En France BayWa r.e. a été pré-qualifié avec Elicio pour participer à l’appel d’offres éolien flottant au sud de la Bretagne ● Renforcement du positionnement de BayWa r.e sur les technologies innovantes, dont l’hydrogène et le stockage o En France, de nombreux projets innovants avancés : un projet hybride éolien et solaire, plusieurs projets d’agrivoltaïsme et de solaire flottant en développement