DÃ©marrage des travaux de construction de 3 centrales photovoltaÃ¯ques en ombriÃ¨res Ã  Poitiers

Sous l’impulsion de Ségolène Royal et dans le cadre de la poursuite de son activité commencée en 2008, Poitou-Charentes Energies Renouvelables (PCER) travaille avec Grand-Poitiers depuis 3 ans au développement de projets d’énergie renouvelable sur le territoire, et plus particulièrement au déploiement d’ombrières photovoltaïques.

Au cours des appels d’offres nationaux de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) de l’année 2016, PCER a présenté trois projets photovoltaïques sur le territoire de Grand-Poitiers, qui ont été lauréats : il s’agit de trois projets d’ombrières photovoltaïques situés sur le parking du Parc des Expositions de Grand-Poitiers (projets 1 et 2) et sur le parking de la salle Omnisport Jean-Pierre Garnier (Saint-Eloi). Au total, cela représente un peu plus de 5000 m² de surface couverte, soit environ 400 places de parking.

Chaque projet disposera d’une puissance de 250 kilowatts, soit un total de 750 kW. L’ensemble de ces installations produira environ 840 000 kWh par an, soit l’équivalent de la consommation de 300 foyers (sur la base de 2700 kWh/an par foyer, hors chauffage et eau chaude sanitaire). Les projets sont portés par la société PCER Carline, filiale à 100 % de Poitou-Charentes Energies Renouvelables, qui en assurera le financement et l’exploitation. Ces installations seront réalisées par la société Technique Solaire (basée sur le territoire de Grand-Poitiers, à Migné-Auxances), au cours de l’été 2017.