Deltagreen, l'autonomie Ã©nergÃ©tique, entre autoconsommation et revente au rÃ©seau

Armorgreen, filiale de Legendre Energie installée en Ille-et-Villaine et acteur majeur des énergies renouvelables, vient de mettre en service la centrale solaire du bâtiment tertiaire Deltagreen 100% autonome en énergie. Armorgreen a participé à la conception innovante de ce bâtiment tertiaire écologique de 4 400m² situé en Loire Atlantique. Détails.

Située dans la ZAC Ar-Mor sur la commune de Saint Herblain, en périphérie de Nantes (44), le promoteur immobilier Galéo a construit un immeuble tertiaire de 4 400 m² autonome en énergie, notamment grâce au solaire photovoltaïque. Installée par la société Armorgreen et totalisant une puissance de 170 kWc, la centrale solaire a été mise en service le 29 mars dernier après quatre mois de travaux. Parti du constat que la majorité des immeubles destinés à des bureaux ont une consommation importante, Galéo a donc pensé à un bâtiment autonome en énergie. Dans la conception de cet ouvrage, trois objectifs devaient être atteints : concevoir un bâtiment à faibles besoins énergétiques (Label Passivhaus attribué pour ce projet), produire de l’énergie à l’aide de panneaux solaires photovoltaïques mais aussi stocker une partie de l’énergie produite. Armorgreen, spécialiste dans la réalisation de centrales solaires photovoltaïques, a accompagné son client tout au long de son projet afin de lui livrer une solution solaire optimale.

Description du projet solaire

Sur les 170 kWc, 117 sont directement injectés sur le réseau électrique alors que 54 sont autoconsommés pour les besoins énergétiques du bâtiment. La centrale solaire comprend 638 panneaux disposés sur les toitures terrasses, les acrotères et son auvent. Le choix de la technologie s’est orienté vers des modules biverres optimisant la résistance mécanique et l’appréciation visuelle depuis le pied du bâtiment. Ce projet a nécessité trois types de panneaux selon les emplacements ainsi que trois systèmes d’intégrations. Les modules installés sur le bâtiment permettront d’atteindre une production annuelle de 180 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 72 foyers (sur la base de la consommation d’énergie d’un foyer hors usages thermiques). L’autonomie énergétique recherchée du bâtiment Deltagreen sera notamment atteinte par les modules disposés en acrotères cumulant une production annuelle de 60 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 24 foyers (sur la base de la consommation d’énergie d’un foyer hors usages thermiques). Elle sera aplanie sur l’année, l’énergie vendue permettra le financement de la consommation en hiver.

Encadré

Trois questions à Pascal Martin, président fondateur d’Armorgreen

Pascal Martin : « Nous n’avons plus envie de jouer au casino »

Plein Soleil : Armorgreen opère une réorientation stratégique en délaissant les AO CRE centrales au sol. Pourquoi ?

Pascal Martin : Nous avons effectivement fait le choix de sortir de ce marché des centrales au sol confronté à des prix de plus en plus bas. 50% de la valeur ajoutée s’y fait sur le seul achat du matériel. Il est évident que les gros faiseurs qui traitent des centaines de MW par an vont tirer leur épingle du jeu face aux entreprises qui ne sortent que quelques dizaines de MW. Nous allons assister à une concentration, une consolidation de ce secteur autour d’acteurs mondiaux. Très bientôt, la vente d’électricité se fera via des PPA comme dans les pays étrangers. Devant ce constat, nous avons décidé de nous consacrer au marché de la toiture.

PS : Un marché de la toiture soumis également à des AO CRE (100-250 kWc) où le taux d’abandon frise les 40% ?

PM : Il est complètement anormal de laisser jouer les gens de la sorte. C’est aussi la raison pour laquelle nous n’investissons plus de temps et d’argent dans un projet dont la seule issue est l’appel d’offre. Nous n’avons plus envie de jouer au casino. Les projets que nous montons doivent avoir une vie et une viabilité économique après l’AO sous forme d’autoconsommation. Nous prenons ce virage de l’autoconsommation en tant qu’expert historique de la toiture depuis dix ans avec près de 500 installations réalisées mais aussi fort des nombreuses synergies que nous partageons avec le groupe Legendre dont nous sommes une filiale.

PS : L’autoconsommation comme un nouveau levier ?

PM : Il s’agit d’un relai d’activité très important. C’est même l’avenir du solaire en France. Les obstacles réglementaires, fruits des lobbys, sont peu à peu levés. Des verrous doivent encore sauter, l’autoconsommation ne profite pas à tout le monde. Il faut aussi réaliser un fastidieux travail d’évangélisation pour faire connaître le procédé et développer le tiers investissement sur le sujet. Beaucoup de professionnels trouveraient intérêt à acheter du kWh solaire sans pour autant consacrer des lignes d’investissement dans l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture. Armorgreen désire clairement aller dans cette direction.

