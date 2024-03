De Gaulle Fleurance, conseil de GreenYellow dans une opÃ©ration de financement dâ€™autoconsommation dâ€™envergure

De Gaulle Fleurance a conseillé GreenYellow, via son entité Reservoir Sun dans le cadre de la plus grande opération de financement pour l’autoconsommation solaire en France. Une sacrée référence !

De Gaulle Fleurance a accompagné GreenYellow, via son entité Reservoir Sun, en sa qualité d’emprunteur dans le cadre d’une opération de financement historique en partenariat avec Bpifrance, la Caisse d’Epargne Ile-de-France et la Caisse d’Epargne CEPAC. Cette initiative vise à financer le développement et la construction de 92 centrales solaires photovoltaïques en France, représentant une capacité totale de 73 MWc. Cette opération montre l’attrait des entreprises et des banques pour le solaire décentralisé, avec 70% des projets axés sur l’autoconsommation.

68% des centrales seront situées dans la moitié Nord de l’hexagone. C’est un signe fort qui indique que l’autoconsommation n’est plus seulement une question d’ensoleillement mais est de plus en plus liée aux prix de l’électricité. 70% seront installées en ombrières solaires, en réponse à l’obligation de solarisation des parkings dans le secteur de la grande distribution et des grandes entreprises, conformément à la loi sur les Énergies Renouvelables. 75% concernent des Grandes Entreprises du Commerce et de l’industrie.

Cette opération, pour un montant total de plus de 73 millions d’euros, s’inscrit dans la continuité de quatre financements majeurs sur les trois dernières années réalisées par Reservoir Sun, avant son acquisition à 100% par GreenYellow fin 2023.

Reservoir Sun by GreenYellow était conseillé par De Gaulle Fleurance (Sylvie Perrin, avocate associée, Vahan Guevorkian, avocat senior, et Pierre Bouijoux, avocat). « Nous sommes honorés d’avoir contribué à ce projet historique et prometteur en faveur de la transition écologique »,Haut du formulaire explique Sylvie Perrin, avocate associée chez De Gaulle Fleurance. « L’autoconsommation est une solution de plus en plus prisée par les entreprises qui souhaitent décarboner leurs activités et maitriser leurs dépenses énergétiques ».