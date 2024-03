NoviliasunÂ© : Plurial Novilia met l’habitat autonome au service du pouvoir d’achat et de la dÃ©carbonation

Plurial Novilia, filiale du Groupe Action Logement, gestionnaire de plus de 37 000 logements sur le territoire de Champagne-Ardenne et Île-de-France (Seine-et-Marne et Essonne), vient de dévoiler les 15 logements de son programme « NoviliaSun© ». Quand le bâtiment s’allie avec le solaire !

Ce bâtiment autonome situé au cœur de la ZAC Bétheny Nord, dans le cadre du projet de lotissement des Promenades de Damoiselle, a la particularité de mettre ses performances au service d’un tout nouveau modèle économique puisque les locataires de la résidence vont pouvoir bénéficier d’un « loyer charges maîtrisées », fixe pendant 3 ans, et s’appuyant sur un sous-comptage électrique.

Un système de production et d’autoconsommation collective innovant

Le projet repose sur une approche énergétique globale et intègre un système de production et d’autoconsommation collective innovant. Il s’inscrit également dans la stratégie de décarbonation nationale visant à réduire les émissions de CO2 et gaz à effet de serre. Plurial Novilia a travaillé sur un ensemble de critères, de l’enveloppe thermique jusqu’à l’orientation et l’ensoleillement du bâtiment en passant par un système dédié, seuls un chauffe-eau et un système de chauffage infrarouge à chaleur rayonnante sont nécessaires. Le programme intègre en outre un système de production et d’auto consommation collective reposant sur des panneaux solaires et incluant la fourniture de l’électricité pour les parties communes, les parties privatives ainsi que le chauffage de l’eau sanitaire.

Une démarche de « boussole énergétique »

Le bâtiment produit 120 000 kWh/an et consomme pour ses propres besoins 80 000 kWh/an. 37 000 kWh/an seront autoconsommés directement, et 16 000 kWh/an seront stockés et autoconsommés en l’absence de production (absence d’ensoleillement). Le reste de la production, soit 67 000 kWh/an, sera réinjecté dans le réseau et autoconsommé collectivement sur le quartier Bétheny Damoiselle par les occupants. La résidence est alimentée par un seul compteur électrique, et chaque locataire disposera d’un sous-compteur électrique dans son logement qui sera télérelevé et permettra d’identifier les potentielles surconsommations. Pour atteindre une autonomie énergétique de 70% sur le programme, Plurial Novilia s’est rapproché de la société Timo Leukefeld GmbH. Spécialisé dans l’intégration des énergies renouvelables dans la construction, le cabinet a appliqué au projet NoviliaSun© sa démarche de « boussole énergétique » pour fixer un cap énergétique précis et identifier les leviers concrets pour atteindre le niveau d’autonomie attendu.

Une approche « High-Low Tech »

Dans le cas de NoviliaSun©, la réflexion s’est notamment tournée vers une architecture visant à utiliser l’énergie solaire de manière active comme passive, avec l’appui de composants et équipements commandés de façon intelligente. Le travail mené avait également comme objectif de garantir une indépendance aussi grande que possible en matière d’achat d’énergie, dans l’optique de maîtriser au mieux les coûts et donc de pouvoir cadrer le « loyer charges maîtrisées » imaginé. Ce travail permet également d’inscrire NoviliaSun© dans une approche « High-Low Tech », c’est-à-dire qui mette des technologies de pointe au service d’une meilleure gestion de l’énergie – avec, par conséquent, un impact environnemental limité. Plurial Novilia confirme ainsi sa volonté d’anticiper les futures contraintes législatives que l’Union Européenne ne manquera pas d’imposer au secteur dans les prochaines années.