Certisolis vient dâ€™obtenir pour la 12Ã¨me annÃ©e consÃ©cutive lâ€™accrÃ©ditation essais NF EN ISO/IEC 17025 : une belle rÃ©gularitÃ© !

La portée d’accréditation essais de Certisolis concerne la NF EN IEC 61215-1/2 et la NF EN IEC 61730-1/2 (cf www.cofrac.fr), normes internationales sur la performance et la sécurité des modules PV. Certisolis se potionne ainsi comme le seul laboratoire en France à pouvoir garantir tous les essais de ces deux normes. « Nous sommes là pour les fabricants, afin qu’ils puissent qualifier leurs modules PV, mais aussi pour les développeurs, afin de les aider sur du contrôle qualité et de performance pour des modules neufs ou déjà sur site » précise Franck Barruel, CEO de Certisolis. L’accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d’activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d’un système de management adapté.