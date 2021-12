De Gaulle Fleurance & AssociÃ©s a conseillÃ© les prÃªteurs pour le financement de centrales PV dÃ©veloppÃ©es par Photosol

Photosol a obtenu un financement de 42,5 millions d’euros pour la construction de six centrales photovoltaïques en France. Ce financement a été mené par un pool bancaire composé de Bpifrance et d’Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring.



Photosol a une capacité en exploitation et en construction de plus de 400 MWc. Avec ce nouveau financement, il va pouvoir construire six centrales photovoltaïques au sol d’une capacité totale de 50,2 MWc. Développées et construites dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et dans le Pays de Loire, pour des puissances unitaires comprises entre 1,3 MWc et 16,5 MWc, ces centrales solaires entreront progressivement en exploitation en 2022. Elles représentent une production annuelle de 56 GWh d’électricité, 100 % renouvelable, à un prix moyen de 62€/MWh, permettant de couvrir la consommation annuelle d’environ 25 500 personnes par an (hors chauffage).

De Gaulle Fleurance & Associés (Sylvie Perrin et Jonathan Souffir, associés, Racha Wylde et Lily Ravon, avocates) a conseillé les prêteurs, Bpifrance et Unifergie, pour le financement de cette opération. « Nous sommes fiers d’avoir contribué au succès de ce nouveau financement au bénéfice de Photosol », soulignent Sylvie Perrin et Jonathan Souffir. « C’est la troisième fois en moins de 24 mois que De Gaulle Fleurance & Associés accompagne les financiers bancaires de Photosol dans un financement d’envergure. ».