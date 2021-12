ArcelorMittal va produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire sur ses bÃ¢timents avec Reservoir Sun

12 000 panneaux solaires seront installés en toiture de bâtiments. Le chantier, entamé cet été, consiste à couvrir deux bâtiments d’une surface de 13 000 m2 chacun. La mise en service de ces centrales solaires est prévue courant 2022. La puissance totale de 4,6 MW correspond à l’équivalent de la consommation domestique d’un village d’environ 2 700 personnes. L’électricité produite sera envoyée sur le réseau public de RTE et contribuera ainsi aux objectifs du plan climat de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pour ArcelorMittal, la mise en œuvre de ce projet illustre son engagement dans une démarche d’acier responsable et témoigne de sa volonté de mettre en place des actions positives pour les générations futures. Le site, engagé vers la neutralité carbone comme toutes les entités du groupe ArcelorMittal, compte déjà un parc solaire situé au nord du site et exploité depuis 2017.

Répondre aux enjeux du XXIe siècle

RESERVOIR SUN devient le partenaire d’ArcelorMittal pour installer, exploiter et maintenir ce nouveau parc solaire. Référence de l’autoconsommation solaire en France, Réservoir Sun accompagne les entreprises comme ArcelorMittal dans leurs démarches de réduction des gaz à effet de serre et développe le circuit court de l’énergie pour répondre aux enjeux du XXIe siècle : préserver l’environnement en produisant une énergie verte, locale et économique. Les travaux ont débuté cet été avec le renfort des structures des charpentes des bâtiments à 25 mètres de hauteur. Le remplacement des toitures et de leur étanchéité est en cours : elles pourront accueillir les panneaux solaires d’ici plusieurs mois.

Des bâtiments en activité pendant toute la durée du chantier

Les deux bâtiments qui accueillent ce projet permettent de stocker les produits finis (bobines et feuilles d’acier) avant leur expédition par voie ferroviaire et routière (respectivement 24% et 6 % des expéditions du site en 2020). Ces bâtiments resteront en activité pendant toute la durée du chantier. Mathieu Cambet, Directeur général de Reservoir Sun, a déclaré : « Reservoir Sun est fière d’accompagner ArcelorMittal Méditerranée dans sa transition énergétique avec ce projet. » Bruno Ribo, Président d’ArcelorMittal Méditerranée, a ajouté : « Notre entreprise prend sa part à la transition, et s’appuie sur l’expertise de Reservoir Sun, qui nous accompagne dans la production d’énergie solaire dans notre belle Région. »