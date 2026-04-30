De Gaulle Fleurance accompagne Decade Energy dans une levÃ©e de fonds de 16â€¯millions dâ€™euros

De Gaulle Fleurance a accompagnÃ© Decade Energy dans le cadre de sa levÃ©e de fonds de 16â€¯millions dâ€™euros, destinÃ©e Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement dâ€™infrastructures Ã©nergÃ©tiques dans les dÃ©pÃ´ts logistiques Ã travers lâ€™Europe, en vue de soutenir lâ€™Ã©lectrification des flottes de camions.

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Lâ€™engagement de 16â€¯millions dâ€™euros dâ€™Eiffel Investment Group, via son fonds Eiffel Transition Infrastructure, est spÃ©cifiquement dÃ©diÃ© au financement et au dÃ©ploiement des projets. Ce financement, accompagnÃ© dâ€™une seconde levÃ©e de fonds menÃ©e en parallÃ¨le par SET Ventures, aux cÃ´tÃ©s dâ€™investisseurs existants, positionne Decade Energy Ã lâ€™avantâ€‘garde de lâ€™Ã©lectrification des dÃ©pÃ´ts logistiques en Europe. Il permettra Ã lâ€™entreprise dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de ses projets, dâ€™Ã©largir son offre de solutions et de poursuivre le dÃ©veloppement de la plateforme technologique qui les sousâ€‘tend.

Alors que lâ€™Ã©lectrification des poids lourds sâ€™accÃ©lÃ¨re, lâ€™un des principaux freins reste lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©lectricitÃ©â€¯: contraintes du rÃ©seau, dÃ©lais de raccordement et complexitÃ© des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques sur site ralentissent la transformation de nombreux dÃ©pÃ´ts logistiques. Decade Energy rÃ©pond Ã ces enjeux en dÃ©veloppant, finanÃ§ant et exploitant des infrastructures Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©es adaptÃ©es aux besoins des flottes de camions Ã©lectriques.

Son offre comprend notamment de nouveaux raccordements au rÃ©seau, des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (Battery Energy Storage Systems â€“ BESS), des bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques, des installations solaires ainsi quâ€™une plateforme logicielle permettant dâ€™optimiser la consommation Ã©nergÃ©tique. GrÃ¢ce Ã un modÃ¨le sans investissement initial (CapEx) pour les exploitants de sites, Decade Energy contribue Ã sÃ©curiser les capacitÃ©s Ã©lectriques des dÃ©pÃ´ts logistiques tout en gÃ©nÃ©rant des revenus locatifs prÃ©visibles et une crÃ©ation de valeur additionnelle via la participation des BESS aux marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie.

De Gaulle Fleurance – Sylvie Perrin, FrÃ©dÃ©ric Paquet et Lionel Attal, avocats associÃ©s, Anne Kuhanathan, senior manager, Paul LefÃ¨vre et ElÃ©na Divry, avocats – a conseillÃ© Decade Energy tout au long de cette opÃ©ration. Eiffel Investment Group Ã©tait conseillÃ© par De Pardieu Brocas Maffei. Sylvie Perrin, avocate associÃ©e chez De Gaulle FleuranceÂ commente : Â«â€¯Nous sommes trÃ¨s heureux dâ€™avoir accompagnÃ© cette nouvelle Ã©tape du dÃ©veloppement de Decade Energy avec une levÃ©e de fonds qui lui permettra de poursuivre activement ses dÃ©ploiements sur des sites logistiques, et de participer au renforcement du raccordement rÃ©seau.â€¯Â»