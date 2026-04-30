TotalEnergies et Nextnorth sÃ©curisent le financement et lancent la construction d’un projet solaire de 440 MW aux Philippines

TotalEnergies, en partenariat avec Nextnorth, dÃ©veloppeur philippin d’Ã©nergies renouvelables, annonce avoir sÃ©curisÃ© le financement et lancÃ© la construction d’une centrale solaire de 440 MWc. SituÃ© dans la ville d’Ilagan, dans la province d’Isabela, ce projet, dÃ©tenu par TotalEnergies (65%) et Nextnorth (35 %), devrait Ãªtre mis en service d’ici fin 2027.

Une fois opÃ©rationnelle, la centrale produira 13,5 TWh sur 20 ans. Plus de 50 % de l’Ã©lectricitÃ© produite sera vendue dans le cadre de contrats d’achat d’Ã©lectricitÃ© de long terme Ã deux fournisseurs d’Ã©lectricitÃ©, AdventEnergy et PrimeRES, afin d’alimenter des clients commerciaux et industriels engagÃ©s dans la dÃ©carbonation de leurs activitÃ©s. Le reste de la production sera vendu au rÃ©seau national, Ã la suite de l’attribution du projet lors du 4e appel d’offres du programme gouvernemental philippin d’enchÃ¨res d’Ã©nergie renouvelable.

Â«Â La sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique n’a jamais Ã©tÃ© aussi cruciale pour les Philippines qu’aujourd’hui. Face Ã une demande en hausse et Ã une forte dÃ©pendance aux combustibles importÃ©s, le pays a besoin de capacitÃ©s renouvelables domestiques, Ã grande Ã©chelle et finanÃ§ables. En collaboration avec TotalEnergies, nous dÃ©livrons une Ã©lectricitÃ© renouvelable et fiable, qui bÃ©nÃ©ficie aux communautÃ©s, crÃ©e des emplois et accompagne la transition des Philippines vers un avenir Ã©nergÃ©tique plus indÃ©pendantÂ Â», indique Miguel Mapa, PrÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral de Nextnorth.

D’un coÃ»t total d’environ 300 millions de dollars, le projet est financÃ© par trois banques internationalesÂ : Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), ING Bank NV (ING) et Standard Chartered (SCB). Il s’agit Ã ce jour du plus important financement international jamais rÃ©alisÃ© pour un projet solaire aux Philippines. Â«â€‰Nous nous rÃ©jouissons, avec notre partenaire Nextnorth, de lancer la construction de ce projet solaire majeur aux Philippines, contribuant ainsi Ã l’objectif du pays d’accroÃ®tre la part des Ã©nergies renouvelables dans son mix de production Ã©lectrique. Ces 440 MW contribueront au portefeuille de de 9 GW d’Ã©nergies renouvelables que nous regroupons avec Masdar au sein d’une coentreprise dÃ©tenue Ã 50/50 dans neuf pays asiatiquesÂ Â», conclut Olivier Jouny, Directeur Renouvelables de TotalEnergies.