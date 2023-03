Symposium de l’Alliance EuroTech : un partenariat stratégique au service du développement durable

L’École polytechnique a organisé le 28 mars 2023 un symposium auquel étaient conviés chercheurs, élèves et leaders des membres de l’Alliance EuroTech, pour échanger sur les initiatives des institutions de l’alliance, et discuter d’un plan d’action commun afin d’accélérer le virage vers la durabilité, pour une Europe forte, durable, souveraine et résiliente.

Le changement climatique exige une prise de conscience rapide et efficace afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, éliminer progressivement les combustibles fossiles, passer aux énergies renouvelables et s’orienter vers une consommation durable.

Organisé sous la présidence d’Éric Labaye, président de l’École polytechnique et de l’Alliance EuroTech pour la période 2022-2023, le symposium « EuroTech Universities : An Alliance working for global sustainability » était composé de plusieurs tables rondes consacrées au développement durable. Des intervenants des six universités membres ont présenté les recherches menées au sein des institutions d’EuroTech, ainsi que les initiatives et travaux des étudiants, doctorants et de leurs associations, qui jouent un rôle déterminant dans la conduite de la transition vers la durabilité.

Un plan d’action commun en faveur du développement durable

Plaçant la collaboration au centre des échanges, le symposium fut l’occasion de définir de futurs projets de recherche conjoints et un plan d’action commun en faveur du développement durable. Il a permis entre autres de proposer des objectifs et des ambitions à l’Alliance EuroTech, de partager les actions les plus prometteuses pour atteindre un campus « vert », d’engager la communauté dans la voie du développement durable, et de continuer de former les ingénieurs d’aujourd’hui et de demain à ces enjeux.

“Former tous nos étudiants à comprendre les enjeux climatiques”

« Avec ce symposium, nous réaffirmons une fois de plus notre engagement à traiter les questions environnementales et à établir des partenariats pour faciliter la recherche interdisciplinaire, partager les connaissances, encourager l’innovation et apporter de nouvelles solutions. En tant qu’établissements européens d’enseignement supérieur, nous nous engageons également à former tous nos étudiants à comprendre et mesurer les enjeux climatiques, économiques et sociaux complexes qui sont en jeu », déclare Éric Labaye, Président de l’École polytechnique et Président de l’Alliance EuroTech pour la période 2022-2023.

« Les équipes de plusieurs laboratoires, centres de recherche interdisciplinaires et chaires de l’Alliance EuroTech sont directement impliquées dans les problématiques de développement durable. Nous sommes donc idéalement placés pour stimuler l’innovation, soutenir l’émergence de solutions novatrices et mettre les nouvelles découvertes au service de la transition écologique », ajoute Kees van der Beek, directeur de la recherche de l’École polytechnique.