Ensorcia : un investissement de 350 millions d’â‚¬ en Europe et AmÃ©rique du Sud autour du Lithium

Le groupe Ensorcia, spécialiste de l’extraction et de la transformation du Lithium de haute pureté, annonce la construction d’une usine de conversion en hydroxyde de Lithium de « qualité batterie » en Europe. Plusieurs sites sont à l’étude, la France se situe en tête de liste. Le groupe prévoit un investissement initial de 200 millions d’euros (216 millions de dollars) et la création de plus de 100 emplois directs. L’usine devrait démarrer ses opérations en 2025 avec une capacité installée de 20.000 tonnes LCE par an. À terme, ce sont plus de 40 000 tonnes qui devraient y être produites.

En déplacement à Davos dans le cadre du Forum Économique Mondial, Daniel Layton, président d’Ensorcia, a profité de cette annonce majeure pour lancer un appel aux autorités publiques et aux acteurs privés de l’Europe et de l’Amérique du Sud, et plus particulièrement de la France et du Chili. Pour lui, il est urgent qu’une coopération efficace et sérieuse voit le jour si l’on veut tenir les engagements de réduction des émissions de CO 2 à l’échéance 2035 .

Le Lithium est un minerai essentiel à la production des batteries électriques, composants clés dans la fabrication des véhicules décarbonés. Paradoxalement, les techniques d’extraction utilisées aujourd’hui sont extrêmement polluantes, énergivores et nocives pour les écosystèmes, tant pour le Lithium extrait des saumures que des roches.

Les principales réserves mondiales de cet « or blanc » se situent dans le triangle d’or : Argentine, Chili, Bolivie. Cependant, malgré les fortes demandes du marché et les nouvelles technologies respectueuses de l’environnement, les règlementations locales tardent à évoluer et sont un frein à la production et à l’export du Lithium. Or, en acceptant les nouvelles technologies, le Chili par exemple pourrait bénéficier, pour chaque centaine de milliers de tonnes de Lithium « batterie grade », de plus de 2 milliards de dollars complémentaires en taxes et royalties annuelles – bénéficiant du prix élevé que connaît le Lithium aujourd’hui, et avant qu’il ne redescende.

En France de son côté, affiche sa volonté de créer une filière automobile « verte » et prône ses ambitions en matière de souveraineté et d’indépendance énergétique, sans pour autant disposer des ressources naturelles nécessaires en Lithium, en attendant l’exploitation des mines de Mica Lithinifère dans le Massif Central, à la fin de la décennie.

Pour Daniel Layton la réponse semble pourtant évidente : « l’avenir de l’humanité ne se trouve pas dans la démondialisation, mais dans la coopération et la co-construction. L’impact du changement climatique nous concerne tous et c’est à nous tous, ensemble, de trouver les solutions. Si la crise du Covid nous a mis face aux dérives de la mondialisation et de la dépendance industrielle, elle nous a aussi démontré qu’il est possible de trouver des réponses rapides et efficaces dès lors que l’on réunit nos forces autour d’un objectif commun. Chacun doit y trouver son compte, tout en prenant en compte les défis planétaires imposés par le changement climatique. ».

Ensorcia, dont les principales opérations se situent aujourd’hui au Chili et en Argentine, a plusieurs projets à l’étude pour la création d’usines de transformation du Lithium en Amérique du Sud, en Europe et en Amérique du Nord. L’ouverture d’une usine en Europe serait la première étape européenne d’un projet d’expansion mondiale, en réponse à la demande grandissante et pérenne de Lithium pour la fabrication de batteries électriques. Suivant la vision définie par Daniel Layton, Ensorcia souhaite devenir le leader mondial du Lithium durable et le garant de la protection des écosystèmes, des populations et de l’indépendance industrielle des pays engagés en faveur de la planète.

Ensorcia détient la licence exclusive d’exploitation de la technologie DLE modulaire (Extraction Directe du Lithium) de son partenaire historique IBAT – le seul système DLE opérationnel à l’échelle industrielle, qui garantit à la fois qualité du Lithium, haut rendement d’extraction, et protection de l’écosystème, grâce à la réinjection de plus de 90% des saumures, sans altérer ses caractéristiques chimiques initiales.