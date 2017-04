Danfoss et General Electric signent une alliance stratÃ©gique

Danfoss Silicon Power met en place un centre de production aux États-Unis et établit une collaboration avec le géant industriel General Electric (GE). Grâce à cette collaboration, Danfoss Silicon Power deviendra le premier fournisseur mondial de modules d’alimentation au carbure de silicium (SiC).

Dotés de modules d’alimentation SiC, les dispositifs électroniques seront plus compacts et gagneront en rapidité et en efficacité. Cela annonce une révolution technologique dans l’énergie solaire et éolienne ainsi que pour les futures générations de véhicules électriques et hybrides. Cette collaboration transatlantique entre Danfoss et GE s’effectuera dans le cadre du New York Power Electronics Manufacturing Consortium (NY-PEMC) basé à Utica, dans le nord de l’État de New York. Le consortium d’entreprises privées et publiques et d’autres programmes similaires ont été établis en 2014 par l’État de New York avec un investissement total de plus de 20 milliards USD pour la création d’emplois de haute technicité.

Début 2018, DSP commencera ses activités de conditionnement de modules d’alimentation SiC à Utica et devrait créer des centaines d’emplois dans les années à venir. GE fournira les puces SiC pour les modules. La nouvelle a été annoncée le vendredi 24 mars dernier, par Andrew M. Cuomo, Gouverneur de l’État de New York, qui finance tous les coûts de démarrage et les installations de production. Danfoss sera locataire de l’installation et des équipements appartenant à l’État de New York et occupera la totalité de l’installation

d’Utica, laquelle inclut deux salles blanches, des laboratoires, des bureaux et un espace logistique.

« Il s’agit d’une étape très importante pour Danfoss, car les États-Unis sont notre plus gros marché et sont essentiels pour notre activité. La coopération avec GE a un formidable impact stratégique pour Danfoss. Elle est importante pour nos plans de croissance future aux États-Unis et nos espérances sont grandes quant aux évolutions futures de ce domaine hautement spécialisé », a déclaré Kim Fausing, le Directeur général de Danfoss. Avec 330 000 employés, GE est l’un des plus grands groupes industriels au monde. Il a dépensé des millions de dollars dans le développement de puces SiC ultra-fines, lesquelles seront utilisées dans les modules d’alimentation de Danfoss.

Danfoss Silicon Power, basé à Flensburg en Allemagne, fait partie du Groupe Danfoss, qui emploie plus de 25 000 collaborateurs à travers le monde. Danfoss Silicon Power est un grand fabricant de modules d’alimentation qui sont utilisés dans de nombreuses applications dans les secteurs de l’industrie, des énergies renouvelables et de l’automobile. Plus de 25 millions de modules d’alimentation ont déjà été fournis, principalement pour des voitures européennes. « Danfoss Silicon Power jouira d’une position unique en tant qu’unique fabricant de modules SiC indépendant aux États-Unis et GE compte parmi ses premiers clients. De plus, GE nous a ouvert les portes du marché américain où la demande en modules d’alimentation fabriqués par Danfoss Silicon Power devrait augmenter de manière exponentielle », explique Claus A. Petersen, Directeur général et Vice-Président de Danfoss Silicon Power.

Voir la vidéo…