CSRD, CS3D et environnement : le gouvernement Bayrou s’aligne-t-il sur le RN ?

Si le RN n’a pas la majorité à l’Assemblée nationale, il semblerait que les macronistes construisent déjà la France à la sauce Le Pen / Bardella, non seulement en France mais aussi au niveau européen. Une alliance de la droite et de l’extrême droite pourrait s’opérer au parlement européen pour remettre en cause le Green Deal. CSRD et CS3D, ces directives sont-elles en sursis ? Analyse de Greenly !

“Il ne se passe pas un jour sans que la directive CSRD soit épinglée par les politiciens qui s’appuient sur un pseudo ressenti des entreprises, ressenti qui n’existe pas forcément qui plus est.” Voilà le sentiment d’Alexis Normand, CEO & cofondateur de Greenly, le spécialiste de la comptabilité carbone.

“Ça chauffe” à la Commission européenne

Pour preuve. Une soixantaine de grandes entreprises, dont Nestlé, Accor, Decathlon, Ikea, Patagonia, et 200 acteurs du secteur financier, gérant 6600 milliards d’euros d’actif, ont déjà appelé à maintenir le texte en l’état. S’il y a actuellement un possible report du texte, c’est principalement parce que l’Allemagne est en retard dans la transposition du texte, contrairement à la France qui a transposé la directive en 2023. La mise à jour normative est déjà intégrée par les entreprises en France de plus de 500 salariés. Il ne faut pas créer une instabilité juridique qui s’apparenterait à un recul. Après les partis d’extrême droite qui veulent purement et simplement sa dissolution, comme l’a récemment déclaré l’eurodéputé Jordan Bardella, les déclarations du Commissaire Stéphane Séjourné ne sont pas non plus en faveur du climat. Et il semble que “ça chauffe” à la Commission européenne : l’agenda est bousculé pour accélérer la ligne à suivre. L’objectif est clair : minimiser les consultations qui visent à démontrer que la CSRD est en fait beaucoup plus simple à implémenter qu’on ne le prétend, et empêcher la fronde de contester à temps cette ligne et couper court à tout débat.

« Nos politiciens qui ne veulent prendre aucune responsabilité”,

Pour Alexis Normand, “le risque est réel : museler l’opposition et toute velléité de fronde pro-CSRD et de la double matérialité. Quelle sera la prochaine étape ? S’aligner aux non objectifs environnementaux des Etats-Unis et continuer comme si le changement climatique n’existait pas ?”. Ce serait aussi céder à la pression des quelques 5000 entreprises américaines déjà soumises au texte, et qui font assaut de lobbying à Bruxelles via le groupe climato-sceptique du Heartland Institute. Et le rôle de la France dans tout ça ? Le gouvernement Bayrou fait la sourde oreille au sein même de son propre groupe. Malgré la transposition de la CSRD dans la législation, et le fait que les grands groupes jouent déjà le jeu, c’est la CS3D qui est attaquée. Les Macronistes n’assument pas leur propre recul, car c’est eux qui avaient poussé à faire adopter le texte… “C’est une volte-face sidérante, et un manque de courage regrettable de la part de nos politiciens qui ne veulent prendre aucune responsabilité”, regrette Alexis Normand. Il faut que le public comprenne que le gouvernement et la Présidence de la République particulièrement sont responsables d’un immense recul sur le climat. C’est un affaiblissement considérable du projet européen.