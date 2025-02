Avec PICOTY, AKENA fonde OÏKA Solaire et devient la reine des vérandas solaires

Les entreprises françaises AKENA et PICOTY s’associent à parts égales pour fonder OÏKA Solaire, une enseigne dédiée aux solutions solaires pour les particuliers. En combinant des solutions photovoltaïques à l’installation de toitures et structures telles que les vérandas, OÏKA Solaire ambitionne d’accompagner ses clients dans leur transition énergétique et la réduction de leurs factures d’énergie. Lancée prioritairement sur l’Ouest de la France, OÏKA Solaire couvrira le territoire national d’ici 2028. Au travers l’union de deux expertises et réseaux complémentaires !

Avec son approche clé en main, OÏKA Solaire propose des installations de panneaux photovoltaïques de 500Wc, sur des toitures ou des constructions d’extensions extérieures solaires comme des vérandas, des carports et des ombrières.

Des solutions photovoltaïques complètes qui permettent de faire des économies

Cette association permet aux particuliers de bénéficier d’une solution d’auto-consommation solaire avec revente de surplus, qui participe à financer leur véranda ou leur carport. Elle leur permet également de devenir plus autonomes énergétiquement, tout en réduisant leurs factures d’électricité et leur empreinte carbone. OÏKA Solaire accompagne les particuliers tout au long de leur projet, de l’étude de faisabilité à la maintenance, en passant par l’installation et la mise en service. Grâce à une application dédiée, l’entreprise veille également au suivi continu de la production d’énergie. OÏKA Solaire lance son offre dans l’Ouest de la France (départements 17, 33, 35, 37, 44, 49, 56, 72, 79, 85 et 86) avec une ambition nationale pour 2028.

Vérandas, pergolas, carports, poolhouses et abris de piscines…

AKENA, leader européen de l’aménagement extérieur, apporte son savoir-faire reconnu dans la conception et la fabrication de solutions sur mesure et françaises telles que les vérandas, pergolas, carports, poolhouses et abris de piscines. OÏKA Solaire bénéficie également du réseau commercial AKENA aussi étendu que solide et de sa stratégie de communication éprouvée, garantissant un accompagnement optimal des clients et une forte visibilité sur le marché. « Notre partenariat avec AKENA reflète notre ambition de devenir un des acteurs de référence dans le domaine de l’énergie solaire pour les particuliers. Nous sommes fiers d’unir nos expertises pour offrir des solutions en phase avec la transition énergétique et qui permettent à nos clients de réaliser des économies pour leur logement. L’avenir n’est pas seulement ce qui nous attend, mais ce que nous construisons ensemble dès aujourd’hui » précise Denis Bluet, Directeur Général de PICOTY Solaire.

« Apporter une solution de panneaux solaires sur nos produits était une nécessité »

PICOTY, entreprise familiale spécialisée dans les énergies depuis plus de 100 ans, participe au projet en apportant son expertise dans les solutions énergétiques. Sa filiale PICOTY Solaire met à profit ses 18 ans d’expérience dans le déploiement de centrales solaires photovoltaïques, incluant études techniques, installations clés en main, et services de maintenance et de dépannage. « Pour le groupe AKENA, apporter une solution de panneaux solaires sur nos produits vérandas, carports et pergolas, bien exposés à l’ensoleillement, était une nécessité. La rencontre avec PICOTY a démontré les fortes synergies entre nos enseignes (maillage territorial, expertises). En nous associant, nous allons faire profiter les particuliers d’un service alliant conseil et proximité » conclut Dany Rabiller, Directeur Général du groupe AKENA.

Encadré

Les créations d’emplois à la clé

Pour accompagner le lancement de l’entreprise, des recrutements sont prévus chez OÏKA Solaire :