CS Wismar lance une nouvelle gamme de modules bi-verre transparents

CS Wismar GmbH fabricant allemand de panneaux photovoltaïques, acteur historique et emblématique du module bi-verre assoit sa stratégie de différenciation en lançant une nouvelle gamme de modules bi-verre transparents produits dans son usine en Allemagne.

Ce développement technologique est conforme aux objectifs fixés et les perspectives de croissance du fabricant lors de son implantation en France en 2016. CS Wismar, pionnier dans la fabrication de panneaux photovoltaïques bi-verre et fort de son expertise lance une nouvelle gamme de modules à haute transparence. Disponible aux dimensions des modules standards, elle comporte seulement 48 ou 54 cellules monocristallines plus espacées pour favoriser la diffusion de la lumière naturelle. La zone de transparence atteint 27 % pour 48 cellules et 18% pour 54 cellules.

Cette gamme bi-verre offre de nombreux avantages pour la maîtrise de l’apport de lumière dans le cas d’équipements tels que des serres agricoles, des pergolas, des auvents, des pare-soleils et des ombrières. Elle s’adapte parfaitement aux ouvrages requérant luminosité, esthétique et fiabilité. Le bi-verre est la technologie photovoltaïque la plus robuste et la plus durable avec des garanties produit jusqu’à 30 ans et des garanties de rendement linéaire de 30 ans.

Pour les exploitations agricoles, CS-Wismar offre ainsi une nouvelle solution pour conjuguer intégration du photovoltaïque et valorisation de l’outil de production. Dans le cas particulier des serres agricoles, la transparence des panneaux photovoltaïques permet une meilleure adéquation entre les objectifs de rendement agricole, impactés par la luminosité, et le rendement énergétique désiré. L’apport de lumière ainsi modulé permet ainsi de favoriser ou de limiter l’ensoleillement, de réduire les apports thermiques notamment en été et enfin d’optimiser la production électrique en conservant la diffusion de lumière naturelle.

Le choix du niveau de transparence et l’esthétique incontestable des modules bi- verre brillant offre la possibilité de maximiser la destination du bâtiment pour apporter une meilleure réponse aux attentes des clients :

- Optimisation de l’apport de lumière pour les serres agricoles grâce à une zone de transparence allant de 10 à 27 %.

- Intégration architecturale parfaite pour des pergolas, des auvents, des pare-soleils.

« Nous avons une longue expérience dans la fabrication des modules bi-verre. Associez cela à la flexibilité de nos lignes de production et notre capacité d’adaptation et vous obtenez une gamme qualitative et différenciante pour répondre aux besoins du marché… » s’enthousiasme David Deschamps, Ingénieur commercial France et Export de CS Wismar.

Encadré

La modularité pour une plus grande fonctionnalité

Le choix du nombre de cellules monocristallines (48, 54 ou 60 – puissance totale de 215 à 290 Wc) se fait en fonction du degré de transparence nécessaire aux besoin de l’application et de la performance recherchée. Serres agricoles, hangars de stockage ou d’entreposage, pergolas, auvents, pare-soleils et ombrières, les applications sont nombreuses. Tout en privilégiant une haute performance de fonctionnement PV, les installations doivent prendre en considération l’usage du bâtiment.

