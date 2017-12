CS Wismar dans le top 4 des projets laurÃ©ats de l'AO CRE4 BAT

CS Wismar GmbH fabricant allemand de panneaux photovoltaïques présent depuis 2016 en France sur le marché des appels d’offres de la CRE a enregistré de très bons résultats dans le cadre de l’AO CRE 4 BAT du 20 septembre dernier. En effet l’industriel allemand est l’un des 4 fabricants de panneaux solaires placés parmi les projets retenus.

Le critère de qualité conservant une place importante dans le process de sélection des lauréats, le choix des panneaux solaires reste la clef de voûte pour assurer la performance des installations. Grâce à l’alliance de ces 25 ans d’expérience, la qualité de sa production et le faible niveau d’empreinte carbone de ses modules, CS Wismar est parvenu en peu de temps à s’imposer sur ce segment des AO CRE et à affirmer la pertinence de son positionnement sur ce marché.

CS Wismar se félicite de ce résultat qui résulte de la volonté de mener une démarche sur le long terme exigeante et contraignante incluant :

Un engagement fort et mobilisateur sur l’ensemble du processus qui vient en complément d’une politique intransigeante de sourcing des matériaux.

L’identification des filières d’approvisionnement parmi les fournisseurs les plus fiables, à travers des méthodes rigoureuses de qualifications et de tests des composants.

La recherche de solutions technologiques appropriées comme étant un critère essentiel parallèlement à la réduction de la consommation de carbone.

« Nous nous investissons énormément dans le développement de notre activité en renforçant notre présence sur le marché via la distribution. C’est le bon moment. Nous croyons beaucoup à la pertinence de notre offre de modules bi-verre sur un marché qui s’ouvre à l’autoconsommation, à la recherche de produits durables et de qualité », déclare David Deschamps Ingénieur commercial France et Export de CS Wismar. En effet, parallèlement au marché des AO sur lequel CS Wismar est très prometteur, le groupe souhaite se positionner sur le marché de l’autoconsommation, en pleine expansion. A ce titre, CS Wismar sera présent sur le salon Energaïa. STAND D29, Hall B5.

Plus d’infos…