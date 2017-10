CS Wismar confirme sa bancabilitÃ© grÃ¢ce Ã  l'audit de KiloWattsol

CS Wismar, fabricant allemand de panneaux photovoltaïques, a mandaté KiloWattsol, une société d’audit indépendante, pour réaliser un audit externe sur la bancabilité de la société et sur la fiabilité des produits sur le long terme. Les résultats de cet audit qui confirment la bancabilité de CS Wismar tant au niveau de la pérennité et solidité financière que technique, représentent une nouvelle reconnaissance pour CS Wismar et confirme son positionnement en tant qu’acteur incontournable sur le marché français du solaire photovoltaïque.

CS Wismar Gmbh s’appuie sur la force d’un grand groupe dont elle bénéficie du soutien stratégique et du support financier. « PARI GROUP » représente 3000 personnes et 500M€ de CA. La force de ce groupe industriel provient de ces participations majoritaires dans une vingtaine d’entreprises en Europe concentrées principalement sur les Greentech et les Health Tech. Ce positionnement lui confère une vision stratégique très pertinente sur le secteur l’énergie solaire.

L’étude a été conduite dans les locaux de l’usine de Wismar en Allemagne. Elle a fait l’objet d’un diagnostic complet de l’entreprise et a porté notamment sur la structure financière et humaine de l’entreprise, ainsi que sur les produits et la conduite de la production.

L’analyse rigoureuse du process de fabrication de CS Wismar, a permis notamment à KiloWattsol de mettre en lumière la compétence et la longue expérience dans la production de modules, conférant à l’usine et aux équipes en place une véritable expertise. Le contrôle qualité effectué à chaque étape de la fabrication garantit une très grande fiabilité des produits de CS Wismar qui sortent de l’usine.

« Pour nos clients, la qualité et la durabilité de nos modules viennent valider la pertinence de leur choix auprès de leurs partenaires financiers comme les banques et les investisseurs. C’est incontestablement rassurant ; La bancabilité avérée de nos modules est primordial pour la réussite de leurs projets. Les conclusions de cette étude contribueront encore davantage à faciliter le financement de leurs installations. », se félicite DAVID DESCHAMPS Ingénieur commercial France et Export de CS Wismar.

CS Wismar investit de manière constante au niveau de la qualité afin d’être toujours plus performant et optimise continuellement les valeurs ECS – Évaluation Carbone Simplifiée – de ces modules. La flexibilité des lignes de production, permet quant à elle, de s’adapter facilement aux nouvelles technologies et de coller aux tendances du marché.

CS Wismar s’affirme ainsi comme un partenaire fiable et durable sur le marché des appels d’offres soumis aux critères d’exigence de la CRE.

« KWS a pu conduire en toute indépendance l’audit de l’usine de Wismar de Sonnenstromfabrik.Dans un contexte où les Asiatiques semblent avoir définitivement pris le contrôle de l’industrie manufacturière photovoltaïque, il est heureux de constater qu’avec de l’ambition et des moyens, il est possible de proposer une alternative Européenne pérenne quand on associe flexibilité, qualité et expérience. », rapporte XAVIER DAVAL, PDG de KiloWattsol.