Coup dâ€™envoi officiel du projet de centrale PV du Pralanum Ã  PrÃ¢lon en CÃ´te d’Or

Jacques Jacquenet, Président de la Société d’Économie Mixte Locale (SEML) Côte-d’Or Énergies, Julien Barreteau, Directeur général délégué de la coopérative Enercoop Nationale et Gérard Verdreau, Maire de la commune de Prâlon ont signé les statuts de la société SAS (Société par Actions Simplifiée) Pralanum chargée de construire et d’exploiter une centrale photovoltaïque à Prâlon. Sur un lieu propice à l’implantation d’une centrale solaire !

Dans la continuité de ses actions en faveur des économies d’énergie et de la lutte contre le dérèglement climatique, la commune de Prâlon souhaitait utiliser et valoriser du foncier communal afin de développer une centrale photovoltaïque au sol. Les élus souhaitaient que ce projet se développe en impliquant les citoyens et les collectivités du territoire. La SEML Côte-d’Or Énergies, spécialisée dans le développement de projets d’énergies renouvelables et dont les actionnaires majoritaires sont des acteurs publics, en association avec Enercoop, coopérative citoyenne engagée dans des projets de production et de fourniture d’électricité, ont été ainsi retenues par la commune pour développer ce projet.

Concilier développement d’une énergie renouvelable avec la biodiversité, le paysage et l’économie locale

Dernièrement, les trois acteurs ont signé les statuts de la SAS (Société par Actions Simplifiée) Pralanum, lançant officiellement le projet de la centrale. C’est la SAS, composée à 48 % par la SEML, 47 % par Enercoop et 5 % par la commune, qui sera chargée de construire et d’exploiter les panneaux solaires. À l’avenir, le capital pourra être ouvert à la communauté de communes et aux citoyens. Les trois acteurs s’engagent à développer un projet ancré localement, respectant son environnement et permettant que les retombées économiques profitent au territoire.

Le projet en chiffres

8 à 9 000 panneaux sur 6 hectares soit une puissance comprise entre 4,1 et 4,6 MWc

Entre 4,7 et 5,4 GWh de production annuelle estimée soit la consommation électrique annuelle de 1 890 à 2 430 habitants