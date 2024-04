Andera Partners rÃ©unit 233 millions dâ€™euros pour Andera Smart Infra 1, son premier fonds dÃ©diÃ© Ã  la transition Ã©nergÃ©tique

Andera Partners – acteur de référence dans le domaine du capital-investissement dédié aux PME et ETI de croissance en France et à l’international – a réuni un montant final de 233 M€ pour son fonds Andera Smart Infra 1. Cette réussite illustre l’intérêt croissant des investisseurs pour le secteur de l’infrastructure verte et valide la stratégie d’investissement de l’équipe Andera Infra, intégrée à Andera Partners en février 2021.

La levée du fonds Andera Smart Infra 1 témoigne de l’intérêt fort des investisseurs (dont le Fonds Européen d’Investissement dans le cadre du programme InvestEU) pour le secteur de l’infrastructure verte, porté par les impératifs de transition énergétique et écologique.

Aux côtés d’entrepreneurs du secteur de la transition énergétique

Cette dynamique vient valider l’approche novatrice adoptée par l’équipe d’Andera Infra qui, depuis son intégration à Andera Partners en février 2021, a mis en œuvre une stratégie d’investissement axée sur du « value-add » dans des secteurs clés tels que la production et le stockage d’énergies renouvelables, les solutions de mobilité durable et les centre de données écologiques. L’équipe Andera Infra réalise des investissements minoritaires et majoritaires pour des montants individuels compris entre 5 et 30 M€, aux côtés d’entrepreneurs du secteur de la transition énergétique, dirigeants-actionnaires, fortement impliqués au capital de leurs entreprises dans le cadre de leur projet de changement d’échelle. Avec cette stratégie visant une gestion active et une optimisation des performances financières, Andera Infra affiche son ambition de jouer un rôle de premier plan dans l’accélération de la transition vers une économie plus verte et durable. Le fonds Andera Smart Infra 1 est un fonds IMPACT qui est également Article 9 au sens du Règlement SFDR, promouvant les caractéristiques environnementales et sociales dans le cadre de sa stratégie d’investissement.

Des EnR à la mobilité électrique en passant par le stockage et l’hydrogène

Avec les 7 investissements déjà réalisés en France et en Espagne, et 5 investissements en cours, Andera Smart Infra 1 est désormais déployé à 51 %. Andera Infra a ainsi investi dans les sociétés suivantes :

Ingenostrum, acteur majeur de la transition énergétique en Espagne – décembre 2023

Mylight 150, groupe leader de la transition énergétique, spécialisé dans la conception et la distribution de systèmes intelligents de gestion de l’énergie et de solutions d’autoconsommation solaire – novembre 2023

Qovoltis, concepteur, fabricant et distributeur français de solutions de recharge pour véhicules électriques – décembre 2022

Kyotherm, acteur spécialisé dans le co-développement, le financement et la gestion de projets de production de chaleur renouvelable ou d’économies d’énergie – février 2022

TerrA, détenue à 100% par Andera Smart Infra 1, Terr.A est une plateforme spécialisée dans le développement, l’investissement et l’exploitation d’énergies renouvelables.– février 2022

Lhyfe, producteur et fournisseur d’hydrogène vert et écologique – février 2022

Watt&Co, acteur développant des projets d’énergie renouvelable et qui opère déjà plus de 30MW de centrales et planifie la construction de plusieurs centaines de MW supplémentaires dans les années à venir – janvier 2022

L’équipe d’Andera Infra gère en parallèle un nouvel outil d’investissement, le Fonds Terra Nea, fonds à impact dédié au financement de projets sur la transition énergétique et écologique en Région Sud d’une taille cible de 45 millions d’€.