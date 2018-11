Convention Cadre de Partenariat entre la RÃ©gion Occitanie et Enedis, le dÃ©veloppement des EnR en ligne de mire

Vendredi 23 novembre dernier, dans les locaux de l’Ecole Régionale de la 2ème chance à Toulouse, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Philippe Monloubou, Président du Directoire d’Enedis ont signé une Convention Cadre de Partenariat pour un aménagement durable et innovant du territoire régional qui s’articule autour de quatre volets : le développement économique, l’emploi et la formation, la transition énergétique et écologique, le développement durable et l’égalité des territoires.

Cette convention avec Enedis s’inscrit pleinement dans les politiques publiques menées par la Région Occitanie, afin de devenir, à l’horizon 2050, la 1ère Région à énergie positive d’Europe. En tant que chef de file en matière de climat et d’énergie, l’Occitanie fédère autour d’elle l’ensemble des territoires et des acteurs de la transition énergétique, afin d’impulser une dynamique régionale globale. En soutenant des initiatives citoyennes de plus en plus nombreuses ou des projets de collectivités, la Région se positionne dans une démarche « climactive ». Pour cela, elle a mis en place de nombreux outils opérationnels, tels que l’Agence Régionale de l’Energie et du Climat (AREC) pensée et conçue comme un véritable accélérateur de cette transition.

En tant que gestionnaire de réseau de distribution sur la quasi-totalité de la région, Enedis, souhaite mettre à disposition son expertise, ses compétences pour contribuer à ces dynamiques lancées par la Région pour, sans cesse, adapter le réseau de distribution d’électricité aux grandes mutations sociétales, territoriales et technologiques En particulier, Enedis, aux côtés des Autorités organisatrices de la distribution d’électricité, s’engage, à travers cette convention, à soutenir et à développer des solutions pour que le réseau devienne l’instrument privilégié d’une transformation énergétique de grande ampleur.

Cette convention cadre s’appuie également sur des coopérations Région/Enedis réussies, dont le projet Smart Occitania fait partie. Ce projet de « smart grid » (ou réseau électrique intelligent) engage la Région sur les réseaux du futur, pour les territoires ruraux, au service des citoyens et de la transition énergétique de l’ensemble du territoire régional. Il a été lauréat du Programme d’investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat dans la catégorie « réseaux électriques intelligents ». Ainsi, en accompagnant les projets d’énergies renouvelables, en facilitant la mobilité électrique, en contribuant à renforcer les actions relatives à l’efficacité et à la sobriété énergétique, Enedis veut s’affirmer comme le partenaire de proximité incontestable des ambitions et du développement de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

