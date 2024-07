Construction dâ€™un manÃ¨ge Ã©questre photovoltaÃ¯que de 1850 mÂ² avec vue sur la Sainte-Victoire

Le bâtiment agricole a été réalisé par le développeur Tenergie sur la commune de Fuveau à coté d’Aix-en-Provence pour un centre d’équitation. Ce manège équestre recouvre toute la carrière de travail des chevaux, d’une surface d’environ 1850 m². La couverture en bac acier assure l’étanchéité et permet de supporter le poids de la centrale photovoltaïque installée dessus. Manège équestre oblige, aucun poteau central ne vient entraver la circulation à l’intérieur du hangar. Pour soutenir la toiture, il a donc fallu renforcer la structure avec des poutres en acier.

La forme et les finitions du hangar ont été travaillées afin d’assurer sa bonne intégration avec les autres bâtiments du centre équestre. Concernant les ouvertures, aucun bardage n’a été posé ce qui permet de profiter d’une carrière de travail abritée et ouverte. La centrale photovoltaïque posée en toiture de ce hangar agricole affiche une puissance de 400 kWc. Elle permet d’alimenter l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 100 foyers français et de faire bénéficier d’une énergie propre au plus grand nombre. Pour réaliser ce bâtiment agricole, Tenergie a pris en compte les besoins du centre équestre, notamment la contrainte de ne pas avoir de poteau central.