6 700 panneaux pour une centrale solaire remarquable Ã  Languidic dans lâ€™agglomÃ©ration de Lorient

Lorient Agglomération poursuit le développement des énergies renouvelables sur son territoire avec une installation solaire remarquable mise en œuvre par la société d’économie mixte XSEA. Un sacré pari relevé !

« Lorient Agglomération est un acteur engagé dans la filière économique des énergies renouvelables en lien avec les communes du territoire. Contribuer à l’autonomie énergétique décarbonée est un enjeu majeur de notre projet de territoire et de son axe 3 « Transformer ». La mise en service de cette centrale photovoltaïque augmentera de 50% l’électricité d’origine photovoltaïque produite localement et contribuera à la souveraineté énergétique locale. De plus, ce projet permet la renaturation d’une ancienne carrière et favorise ainsi la préservation de la biodiversité » confie Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient.

Une centrale solaire installée dans une ancienne carrière de granit

XSEA, une société d’économie mixte dont Lorient Agglomération est actionnaire majoritaire, mettra en service cet été une centrale solaire installée dans une ancienne carrière de granit à Languidic. 3,6 d’euros M€ ont été investis dans cette centrale qui a conduit à la pose de plus de 6 700 panneaux photovoltaïques. D’une puissance maximum annuelle évaluée à 4 MWc, elle peut produire l’équivalent de la consommation électrique d’environ 1 500 foyers soit environ 4,4 GWh/an. Cette installation photovoltaïque fait suite à un appel d’offre lancé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), l’autorité administrative indépendante en charge du bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz en France, connue pour son intervention dans la fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité. La rentabilité de l’offre de XSEA repose sur un prix d’achat garanti sur 20 ans. Elle a été sélectionnée malgré la concurrence de projets développés dans le sud et qui bénéficient d’un ensoleillement plus important qu’en Bretagne. La conception et la réalisation de cette centrale ont été confiées à la société Omexom, la filiale de VINCI Energies spécialisée dans la construction de centrale solaire au sol. Courant décembre 2023, les engins ont pu engager les premiers travaux de terrassement et de préparation avant la fourniture et la pose des différents équipements, de mars à juillet 2024. La mise en service de la centrale est prévue à la fin de l’été.

« Il a fallu marier l’audace et la rigueur »

XSEA a par ailleurs déployé récemment d’autres centrales photovoltaïques, comme par exemple une installation en toiture d’un bâtiment artisanal sur la zone de Lann-Sevellin à Lanester et trois ombrières au parc des expositions à Lanester, à la salle de Kergoff à Caudan et à la caserne des pompiers à Hennebont. « L’aboutissement de ce projet est le fruit du travail et de la persévérance avec lesquels la SEM XSEA a su porter cette opération. Nous étions convaincus, dès le départ qu’une centrale solaire au sol pouvait donner une seconde vie à cette ancienne carrière. Il a fallu marier l’audace et la rigueur pour faire aboutir cette seconde centrale de grande envergure après le K2 SOLAIRE, sur le territoire de Lorient Agglomération. C’est une réelle satisfaction de voir aboutir ce projet, qui participe au rayonnement de notre territoire et l’inscrit plus encore, dans les enjeux de notre temps », précise Patrick Eveillard, président de la SEM XSEA.

Lorient Agglomération poursuit le développement des énergies renouvelables sur son patrimoine

Dans le cadre de son plan climat-air-énergie, Lorient Agglomération s’est engagé à couvrir 50% des consommations d’énergie de son patrimoine et de ses équipements par des énergies renouvelables d’ici 2025.

L’année 2023 a été particulièrement riche concernant le développement et la mise en service de nouvelles centrales photovoltaïques sur des équipements communautaires : stations d’épuration de Lorient et de Guidel, centre de stockage des déchets non dangereux de Kermat à Inzinzac-Lochrist, station d’épuration de Groix, station d’épuration d’Hennebont, ombrière de parking sur le parc d’activité de Soye et station d’épuration de Guidel hangar à boue et ainsi que deux trackers. Ces nouvelles installations (18 au total) ont permis en un an

de doubler la production d’électricité photovoltaïque en la portant à 1,6 GWh.

Par ailleurs, le projet de ferme solaire au sol de Kermat a été désigné lauréat d’un appel d’offre national de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) permettant ainsi d’obtenir un tarif de vente de l’électricité garanti pendant 20 ans. Ce projet verra 25 000 m² de panneaux photovoltaïques installés sur les alvéoles du centre d’enfouissement des déchets. L’installation produira environ 6 GWh d’électricité renouvelable par an soit l’équivalent de la consommation de 2 125 foyers. Concernant les réseaux de chaleur bois, développé par la SPL Bois Energie Renouvelable, 38 projets ont été engagés. Ils représentent 20 713 MWh, soit 92,1% de l’objectif fixé.

Encadré

Quid de XSEA ?

Créée en février 2011, XSEA est une société anonyme d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans la volonté de :

▪ Favoriser l’implantation et le développement des entreprises sur le territoire de Lorient Agglomération à travers des investissements immobiliers

▪ Déployer la production d’énergie renouvelable à travers la réalisation de projets locaux

XSEA exploite un parc photovoltaïque de près de 4,2 MWc sur le territoire de Lorient Agglomération dont le K2 SOLAIRE, une centrale de 3 MWc en toiture du Block K2 à Lorient La Base. XSEA réunit à son capital des collectivités locales (Lorient Agglomération et les communes de Lorient, Languidic, Quéven, Lanester, Gâvres, Ploemeur, Guidel et Riantec), la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que plusieurs entités privées dont des établissements bancaires (le Crédit Agricole du Morbihan, la Banque Populaire Grand Ouest, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, le Crédit Coopératif).