ConfÃ©rence INES (29 mai ) Ã  Lyon : Quel impact du recyclage sur l'industrie PV ?

L’INES organise le 29 mai à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry la 2ème édition de sa conférence sur le recyclage du photovoltaïque. Intitulée « ECO-PV: opportunities & effects for the PV industry ». Cette conférence abordera notamment l’impact de l’Ecodesign et de l’Ecolabel sur l’industrie photovoltaïque, et verra intervenir les acteurs clés de la filière sur la scène internationale : commission européenne, ADEME, PV Cycle, Solar Power Europe, Sunpower, First Solar, SolarWorld ou encore le Fraunhofer ISE. Cet événement organisé à la veille d’Intersolar Europe fait suite à la première édition de la conférence organisée en mars 2016 à Chambéry dans le cadre de la conférence internationale SiliconPV.

