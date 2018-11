ConfÃ©rence d'AndrÃ© Joffre sur l'autoconsommation photovoltaÃ¯que en Occitanie le 28 novembre Ã  Perpignan

Le Conseil de Développement Durable (C2D) de Perpignan Méditerranée Métropole accueille André Joffre, Ingénieur Arts & Métiers, Fondateur du bureau d’étude TECSOL, Président du pôle de compétitivité DERBI en région Occitanie, pour une conférence consacrée à l’autoconsommation photovoltaïque en Occitanie le mercredi 28 novembre 2018 à 18 h 00 au sein de l’amphithéâtre de Perpignan Méditerranée Métropole à Perpignan.

En 2030, les énergies renouvelables devront représenter 32 % de la consommation d’énergie en France, alors qu’elles ne représentaient que 17 % de la production électrique française en 2015. Pour la Région Occitanie, qui a décidé de devenir la première région à énergie positive d’Europe, il s’agit de multiplier par 12 la puissance photovoltaïque installée d’ici 2050. Pour y parvenir, l’autoconsommation, qui consiste à consommer directement l’énergie que l’on produit, est le moyen le plus naturel de phaser les consommations avec les moyens de production renouvelables intermittents. « L’autoconsommation se développe sous l’effet combiné de la baisse drastique des prix des modules photovoltaïques et de la hausse inéluctable du prix de l’électricité en provenance du réseau. On parle alors de parité réseau. L’autoconsommation répond parfaitement à l’appétence

exprimée par les consommateurs qui souhaitent, comme dans de nombreux autres domaines, privilégier les circuits d’alimentation courts » précise André Joffre.

Au cours de son exposé, André Joffre abordera également la notion d’autoconsommation « collective » qui est le fait d’associer un ou plusieurs consommateurs à une production mutualisée. C’est au travers de cet exemple qu’il montrera comment le numérique peut faire naître de nouveaux modèles de consommation, toujours plus économiques, toujours plus « verts ».

Afin de poursuivre les échanges, le C2D offre un apéritif bio aux participants à l’issue de la conférence.

Entrée libre et gratuite LES RENDEZ-VOUS ÉCO-CITOYENS DU C2D.

