CNR ouvre son parc PV du Pouzin Ã  lâ€™investissement participatif pour les habitants de lâ€™ArdÃ¨che et des dÃ©partements voisins

Le 5 décembre 2019, le producteur d’énergies 100% renouvelables CNR (Compagnie Nationale du Rhône) lancera un investissement participatif pour son parc photovoltaïque du Pouzin. Objectif : collecter 1 000 000 € auprès des citoyens du territoire pour les associer au projet.

Un projet d’ampleur implanté sur une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)

Situé dans le département de l’Ardèche, le projet du Pouzin a été initié par CNR en 2015 en concertation avec les élus locaux. Le site d’implantation du parc appartient au Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche (SDEA), au lieu-dit « Ile Chambenier », à l’Est des berges du Rhône, en limite du département de la Drome. Les études techniques et environnementales ont démarré en 2016 pour une obtention de permis de construire en mai 2018 et un arrêté de dérogation espèces protégées en mai 2019. Le projet a ensuite été déclaré lauréat de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie en août 2018.

Actuellement en cours de construction, le parc présentera une puissance installée de 12 MWc et produira 18 000 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de 7 200 personnes (chauffage compris). Les panneaux solaires seront équipés de trackers leur permettant de suivre le soleil d’Est en Ouest, afin d’optimiser la productivité de l’installation. La centrale photovoltaïque sera mise en service en été 2020 et sera exploitée pendant 30 ans.

Une démarche écoresponsable au bénéfice des citoyens du territoire

Dans le cadre du financement de ce parc photovoltaïque, CNR et Enerfip se sont engagés à mettre en œuvre un financement participatif permettant aux habitants de la commune, d’investir une partie de leur épargne sur des projets qui contribuent au développement de leur territoire. A partir de 10 € seulement, chacun pourra investir la somme de son choix et bénéficiera d’un taux d’intérêt très attractif en plus d’un engagement de court terme.

Conformément aux conditions fixées par la Commission de Régulation de l’Energie, l’investissement est réservé aux habitants de l’Ardèche et des départements limitrophes pour un montant total à collecter de 1 000 000 €. L’opération s’ouvrira le 5 décembre 2019 sur Enerfip.fr et suivra la chronologie suivante afin de donner la priorité d’investissement aux riverains du projet :

• Du 05 décembre 2019 au 10 janvier 2020 : 1ère phase réservée aux résidents de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, dont ceux de la commune de Le Pouzin.

• Du 10 janvier 2020 au 15 février 2020 : 2e phase réservée aux résidents des départements limitrophes (Ardèche, Drôme, Vaucluse, Gard, Lozère, Haute-Loire, Loire, Isère).