Total convertit des anciens sites industriels en fermes solaires en Nouvelle Aquitaine

A l’occasion de la pose de la première pierre de la centrale solaire photovoltaïque de Noguères-Pardies, au cœur du bassin industriel de Lacq, le Groupe Total réaffirme son engagement en faveur des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine avec 63 mégawatt-crête (MWc) de projets solaires en développement et en construction. Détails !

Total Quadran, filiale de production d’électricité renouvelable de Total en France, construit cinq projets photovoltaïques sur d’anciens sites industriels en Nouvelle-Aquitaine, dont trois à la croisée des communes de Bésingrand, Mourenx, Noguères et Pardies ainsi que deux sur les communes de Carresse-Cassaber et Monein. Une fois mises en service, ces centrales produiront environ 90 GWh d’électricité renouvelable par an. Cette valorisation d’anciens terrains industriels, aujourd’hui inexploités, permettra également aux communes concernées de bénéficier de retombées économiques significatives.

« Acteur historique de la région, Total est fier de pouvoir s’engager en faveur de la transition énergétique aux côtés des acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine, » affirme Thierry Renard, Représentant Groupe Territorial de Total dans le Sud-Ouest. « L’implantation historique de Total à Lacq nous a naturellement conduits à lancer ces projets de production d’énergie solaire pour revaloriser les friches liées aux activités et installations industrielles anciennes.»

« Total Quadran possède un portefeuille de projets de plus de 500 MW en développement, répartis entre solaire et éolien, et souhaite se développer davantage dans cette région qui bénéficie de gisements solaires importants », affirme Thierry Muller, directeur-général de Total Quadran. Dans la continuité de ces premières réalisations, Total Quadran, en collaboration avec Retia, procède à un audit des anciens sites de Total Exploration-Production France pour déterminer la faisabilité de centrales solaires additionnelles sur ces sites en reconversion.

Encadré

Les 5 centrales solaires dans le détail

 Les centrales solaires de Noguères-Pardies, d’une puissance de 34 MWc, sont installées sur un ancien site industriel de production d’aluminium. Les travaux de construction ont commencé en août dernier avec la mise en service de la 1ère tranche prévue au 1er semestre 2020.

 La centrale solaire de Bésingrand, d’une puissance de 15 MWc, sera implantée sur un ancien site de production d’acide acétique avec une zone sensible de décharge industrielle. Les travaux de construction commenceront en 2020 pour une mise en service prévue au 1 er semestre 2021.

 La centrale solaire de Carresse-Cassaber, d’une puissance de 5 MWc, est située sur un ancien site de stockage de gaz liquéfié. Cette centrale produira 7,5 GWh/an. La centrale est en cours de construction avec une mise en service au 1 er semestre 2020.

 La centrale solaire de Monein, d’une puissance de 5 MWc, est en cours de construction sur un ancien site de compression de gaz. Cette centrale produira 7,5GWh/an et devrait être mise en service d’ici fin 2019.

 La centrale solaire de Bésingrand-Pardies, d’une puissance de 4 MWc, est située sur un ancien terrain industriel, produira 3,1 GWh/an, après sa mise en service prévue d’ici fin 2020.