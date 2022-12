Christophe Constant, DG dâ€™Helexia France : Â« La transition durable ne se fera pas du jour au lendemain ! Â»

La vision stratégique de Christophe Constant, DG d’Helexi France repose sur deux piliers indissociables : l’évitement, c’est-à-dire le changement drastique de la façon de consommer ; et le verdissement via la production d’énergie décarbonée. Pour le nouveau Directeur Général d’Helexia France, le local, la mixité énergétique et la création de nouveaux usages sont les clés du succès de la transition énergétique.

« Mon nouveau poste de Directeur Général d’Helexia France me permet d’articuler les volets stratégiques et opérationnels afin d’adresser la réalité d’une manière concrète et pragmatique. L’approche 360° d’Helexia et la diversité des clients rendent le challenge d’autant plus passionnant ! » déclare Christophe Constant.

Transformer les contraintes en opportunités

La réglementation en matière de transition énergétique se durcit, en témoigne notamment le Décret Tertiaire issu de la loi ELAN qui impose une réduction progressive des consommations énergétiques pour les bâtiments tertiaires. Le secteur est en constante évolution. La demande de conseils et de solutions d’accompagnement dans la transition énergétique croît à une vitesse exponentielle. Les entreprises, contraintes de réduire leurs consommations énergétiques, se trouvent face à l’urgence d’adapter l’ensemble de leurs pratiques pour atteindre des objectifs ambitieux. Pour Christophe Constant, l’objectif est de transformer ces contraintes en opportunités. « Entamer une démarche de décarbonation peut s’avérer complexe pour une organisation et se faire accompagner par un acteur de référence comme Helexia constitue un véritable relai de croissance pour l’entreprise. »

Energie : au-delà de la transition, une question stratégique forte

L’enjeu de l’énergie est également une question géopolitique et stratégique, qui entraine beaucoup de volatilité, corolaire d’une forte hausse des tarifs. Cet environnement implique pour Helexia une vigilance accrue par rapport à ces facteurs exogènes, et l’identification des meilleures stratégies à proposer à ses clients pour maitriser leur risque énergétique. De même, l’entreprise se dote de partenariats forts avec ses fournisseurs lui permettant d’assurer une continuité de service dans cet environnement en constante évolution. Enfin, l’entreprise est dotée d’une équipe innovation, identifiant les technologies de demain, au service de ses clients.

Stocker l’énergie : l’autre défi

La question n’est pas seulement de créer de l’énergie verte mais aussi de la stocker. Les énergies renouvelables sont variables par nature. Stocker l’énergie devient alors un enjeu permettant d’optimiser l’utilisation de l’énergie produite. En fonction des pics de charge de consommation sur le réseau, les clients risquent d’être amenés à faire du délestage en s’effaçant du réseau de manière à prévenir les coupures d’approvisionnement. Les tensions sur le marché du lithium, composant principal des batteries, doivent nous faire réfléchir à la mise en œuvre de filières courtes faisant appel au recyclage. Tous ces sujets sont étudiés de près par l’équipe innovation d’Helexia et mis en œuvre au travers de projets clients et/ou POC (Proof Of Concept).

Un triple impact positif

« Il y a de nombreux enjeux qui gravitent autour de la question des énergies et Helexia est au cœur de l’ensemble de ces problématiques. Si je devais résumer la mission d’Helexia, je dirais que nous accompagnons les entreprises dans leur transition énergétique dans une dimension de triple impact positif : réduction des consommations, diminution de l’empreinte écologique et réalisation d’économies », déclare Christophe Constant, Directeur Général d’Helexia France. « L’expérience de Christophe auprès d’entreprises industrielles leaders dans leurs secteurs d’activité va nous permettre de renforcer notre excellence opérationnelle. Helexia France bénéficiera de son leadership et de son expertise pour continuer à proposer un accompagnement de qualité à nos clients dans leur transition énergétique », déclare Benjamin Simonis, Directeur Général du Groupe Helexia.

Encadré

Christophe Constant, un parcours exigeant au service d’un secteur en pleine mutation

Après avoir rejoint les équipes d’Helexia France en janvier 2022 en tant que Directeur des Opérations, Christophe Constant a pris la Direction Générale d’Helexia France le 1er octobre 2022. C’est l’occasion pour lui de s’engager dans un secteur porteur de sens et dont les enjeux répondent à ses ambitions personnelles. Christophe Constant est titulaire d’un diplôme d’ingénieur INSA. Il a débuté sa carrière dans les énergies chez Areva pour rejoindre ensuite les secteurs de l’aérospatial et du ferroviaire. Il s’est ensuite engagé dans l’entreprenariat et a rejoint Helexia après un passage chez l’opérateur immobilier mixte Nhood. Ce parcours riche et exigeant lui permet d’apporter son expérience des industries de pointe à l’agilité des GMS. Le tout afin de créer un modèle opérationnel performant, combinant la réduction énergétique à la production d’énergie verte, locale et décarbonée.