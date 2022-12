Dome Solar dresse une cartographie du photovoltaÃ¯que en France en 2022

La France accélère sur le déploiement de panneaux photovoltaïques avec une disparité des ressources en région. Au registre des installations en toiture, les bâtiments agricoles sont champions du solaire. Mais la tendance est vouée à très rapidement évoluer ! Analyse par Dome Solar !

Dans un contexte où les Français, les entreprises, les collectivités, sont massivement incités à déployer des efforts en matière de sobriété énergétique, Dome Solar, leader français des systèmes de fixations pour panneaux solaires, dévoile une cartographie inédite du photovoltaïque en France. Alors qu’elle accusait un important retard comparé à ses voisins européens, l’Hexagone accélère sur le déploiement de l’énergie solaire, avec une montée en puissance de l’autoconsommation.

« Une vraie bascule pour le marché du photovoltaïque »

L’analyse réalisée par Dome Solar révèle que les acteurs les plus énergivores, tels que les secteurs de l’industrie ou du résidentiel, ne sont pas forcément ceux qui investissent le plus. On observe une appétence particulière pour le solaire du côté des bâtiments agricoles, mais sur un marché en pleine bascule, les tendances sont appelées à changer complètement. Jean-Philippe Leray, Président de Dome Solar, analyse ainsi la situation : « L’actualité de ces six derniers mois a créé une vraie bascule pour le marché du photovoltaïque. La hausse du coût de l’énergie globale a directement impacté le secteur du solaire, faisant passer le prix du MWh de moins de 50 € à plus de 1 000 € en seulement quelques mois ! Mais la photographie que l’on observe aujourd’hui ne reflète pas encore l’impact de ces changements et pourrait radicalement changer dans les deux années à venir. Disponibilité des ressources en régions, besoins en matières premières, rigueur administrative, autant de freins qui conditionnent encore la vitesse de déploiement du photovoltaïque. Pour autant, la donne a complètement changé et la demande – portée par les obligations réglementaires – vient désormais de tous les secteurs, partout en France. »

Cartographie et secteurs en pointe

Toutes les régions enregistrent une hausse de la capacité solaire installée entre 2020 et 2021, même si la répartition reste assez inégale. La région Nouvelle-Aquitaine se place sur la première marche du podium. compte la plus forte densité d’énergie solaire [1], suivie de la région Occitanie, la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région Auvergne Rhône-Alpes et la région Grand Est. À noter, la région Auvergne Rhône-Alpes est le premier producteur d’énergie renouvelable en France. En matière de consommation, l’industrie et le résidentiel arrivent en tête des secteurs les plus énergivores, alors qu’une tendance se dessine dans l’équipement en panneaux solaires des bâtiments agricoles. Cette cartographie révèle qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de corrélation entre besoins en énergie et dynamique d’investissement en faveur du photovoltaïque. En effet, si l’industrie et le résidentiel sont les deux premiers « secteurs » les plus énergivores, on retrouve la plus forte densité de panneaux installés dans le secteur agricole. Premières causes : une rentabilité financière rapide, des conditions d’installations plus souples, etc. Jean Philippe Leray précise : « La tendance de la demande est amenée à être profondément bouleversée, portée notamment par la nouvelle règlementation émanant de la Loi Climat & Résilience. Depuis le 1er janvier, toutes les toitures de bâtiments tertiaires de plus de 1000m² doivent être végétalisées ou équipées de panneaux photovoltaïques. Au 1er janvier 2024, la règle s’appliquera à toutes les toitures de plus de 500 m², un gisement absolument immense pour le développement du solaire dans notre pays. »

L’autoconsommation, un phénomène récent, favorisé par une réglementation simplifiée

Flambée des prix de l’énergie, indépendance énergétique, recours aux énergies renouvelables, le contexte actuel pourrait inciter de plus en plus d’entreprises à envisager d’opter pour l’autoconsommation. A noter que cette pratique est en réalité un phénomène très nouveau dans le tertiaire, il date de fin 2021 avec la publication d’un décret en octobre 2021 [1] qui simplifie notamment les démarches liées aux demandes de raccordement. Et Jean-Philippe Leray de conclure : « Les prochains mois seront décisifs pour évaluer comment les entreprises pourraient arbitrer entre différentes pratiques – autoconsommation, autoconsommation & revente du surplus ou revente directe – sachant qu’au moment d’installer leurs panneaux, elles doivent faire un choix entre ces pratiques et ne peuvent pas revenir sur leur décision. »

[1] Classement des régions en fonction de la puissance installée (au 30/04/2022) – Source : ODRE (Open Data Réseaux-Énergies)

[2] Source : ODRE (Open Data Réseaux-Énergies)

[3] Arrêté du 6 octobre 2021