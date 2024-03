Sur le salon ChangeNOW, ZE ENERGY, distinguÃ© par le nouvel indice Â« Impact 40/120 Â»

Producteur indépendant d’énergie renouvelable proposant un modèle innovant de centrales solaires hybrides combinant « photovoltaïque et stockage » adaptées à l’Europe continentale, ZE ENERGY a intégré lors du salon ChangeNOW un nouvel indice lancé par le Mouvement Impact France : l’impact 40/120.

Sur le modèle du Next 40 et du French Tech 120, ce nouvel indice Impact 40/120 valorise les 120 entreprises à impact considérées comme étant les plus prometteuses pour la transition environnementale et sociale de la France. Celles-ci ont été distinguées parmi 3 000 candidatures, par un jury constitué d’acteurs de l’écosystème Tech tricolore (Marc Simoncini, Frédéric Mazzella, Paul Lê, Fariha Shah…). ZE ENERGY est le seul producteur d’énergie solaire figurant dans ce classement.

« Nous sommes très fiers d’intégrer l’indice 40/120. Cette reconnaissance souligne encore une fois la pertinence de notre modèle au service d’un avenir bas carbone vers lequel nous devons tous tendre. Nos centrales hybrides solaire + stockage permettent de produire une électricité verte flexible à destination notamment des territoires et des collectivités locales mais aussi des entreprises fortement consommatrices d’énergie » a tenu à préciser Mathieu Lassagne, CEO de ZE ENERGY.