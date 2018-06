Carole Delga a inaugurÃ© le 1er parc citoyen photovoltaÃ¯que de France dans la commune de Luc-sur-Aude

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Agnès Langevine, vice-présidente en charge de la transition écologique et énergétique, se sont rendues mardi 12 juin dernier à l’inauguration du projet citoyen de centrale solaire, située à Luc-sur-Aude, aux côtés de Jean-Claude Pons, Maire de la commune et de Georges Mounier, président de « 1,2,3 Soleil ».

Le 1er parc photovoltaïque citoyen de France, intitulé « 1,2,3 Soleil » et porté par la commune de Luc-sur-Aude, représente une initiative pionnière. Ce projet, financé par 258 citoyens et par la Région, à hauteur de 100 000€, répond à une logique à la fois collective et environnementale. Il s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par la Région sur l’innovation publique et la participation citoyenne, avec notamment la charte de citoyenneté active, voté en mars dernier.

« Je suis particulièrement sensible au développement des énergies renouvelables à l’échelle locale, en particulier lorsque l’initiative des citoyens et le volontarisme des élus se rencontrent pour concrétiser des projets exemplaires. La Région a clairement fait le choix de soutenir cette dynamique vertueuse d’énergie de territoire, pour le territoire. Une telle logique de développement profite à tous et facilite ainsi l’appropriation de projets de production d’énergies renouvelables. Ma conviction est claire : c’est ensemble que nous pourrons faire de l’Occitanie la 1ère Région à Energie Positive d’Europe », a déclaré Carole Delga.

L’appel à projets de la Région « Energies renouvelables coopératives et citoyennes », dont le parc « 123 Soleil » est lauréat, permet un investissement important dans des démarches citoyennes. ce jour 600 000 € de subventions « prime à la participation citoyenne », ont permis d’investir plus de 2 millions d’euros dans des projets d’énergies renouvelables citoyens sur le territoire. Carole Delga et Agnès Langevine ont par ailleurs rappelé l’importance du développement de l’énergie photovoltaïque. Actuellement, 21% de la puissance installé de France se situe en Occitanie (2ème région française).