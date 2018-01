Cap Vert Energie Chile clÃ´t le financement de 11 projets de centrales photovoltaÃ¯ques (33 MW)

CVE Chile, la filiale chilienne du groupe Cap Vert Energie, conseillée par

Deloitte Corporate Finance, vient de finaliser un financement bancaire à long terme de 37 millions accordé par Banco Security, pour le développement de 11 centrales électriques terrestres de 3 MW chacune. Soit un total de 33 MW. Trois d’entre elles sont en exploitation, deux sont en construction, trois sont prêtes à construire et les trois autres en cours d’obtention des dernières autorisations.

Localisées dans les régions de Quinta, Sexta et la región Métropolitaine de

Santiago, ces centrales s’inscrivent dans le cadre du programme chilien de production d’énergie renouvelable décentralisée (PMGD) 1). Avec ce financement, CVE Chile devient ainsi un acteur majeur du segment PMGD au Chili avec un partenaire bancaire, Banco Security, référent sur ce marché.« Ce financement illustre notre ancrage durable au Chili et notre position d’acteur de référence sur le marché du PMGD. Le Chili a compris l’enjeu des EnR décentralisées et notamment les réductions des problématiques environnementales et des coûts d’infrastructure liés au transport de l’énergie qu’elles permettent. Sur ce marché, nous prévoyons d’atteindre une puissance en exploitation de 200 MWc en 2022», déclare Pierre Boulestreau, directeur général de CVE Chile.

La collaboration de CVE Chile avec Banco Security permet à l’entreprise de disposer de ressources financières mobilisables rapidement lui donnant ainsi l’agilité et la réactivité nécessaires pour nouer des partenariats ou racheter des actifs au Chili. Ce financement senior long-terme d’une durée de 17 ans- couvre l’ensemble des besoins de CVE Chile pour l’année 2018. Implanté il y a à peine deux ans au Chili, CVE Chile développe, construit et exploite des centrales PMGD dans la région de Santiago, qui concentre l’essentiel de la demande énergétique du pays. A ce jour, l’entreprise exploite trois centrales au sol et quatre nouveaux projets sont en cours de construction.

La stratégie de CVE Chile s’inscrit dans la vision du groupe Cap Vert Energie d’une production d’ENR décentralisées commercialisées à travers des contrats de gré à gré en réponse aux besoins des entreprises et des collectivités. En effet, après une période de quatre ans de vente de l’énergie via le mécanisme de prix stabilisé, CVE Chile pourra vendre son électricité renouvelable directement à des industriels de la région de Santiago au travers de Power Purchase Agreement (PPA) privés, ou contrats de vente de l’énergie à long terme.

Plus d’infos…