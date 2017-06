Canicule : avec MyLight Systems, les climatiseurs fonctionnent dÃ©sormais Ã  l'Ã©nergie solaire autoconsommÃ©e

La canicule s’étend sur le France. Les climatiseurs tournent à plein régime pour distiller de la fraîcheur dans les bureaux, les résidences et les maisons de retraite. Bonne nouvelle ! MyLight Systems permet désormais de contrôler tous les climatiseurs à télécommande grâce à un nouvel actionneur connecté à son logiciel MYL 2.0. Une première sur le marché de la gestion intelligente d’autoconsommation solaire ! Et une nouveauté permettant d’accroître significativement les performances énergétiques de son bâtiment. Cela tombe sous le sens : la période de l’année où l’on utilise sa climatisation correspond à celle où l’on produit le plus. La solution de gestion de climatisation MyLight Systems permet ainsi de contrôler (marche/arrêt) à distance ses climatiseurs, de réguler sa température climatiseur par climatiseur mais aussi d’économiser en produisant l’électricité consommée par ses climatiseurs.

Les plus de la solution de gestion de climatisation Mylight System

Suivre en temps réel la consommation et la production de son bâtiment et programmer le lancement de sa climatisation au moment optimal, c’est-à-dire dans le respect des consignes de température et lorsque de l’énergie est disponible

Le contrôleur de climatisation fonctionne avec tous les climatiseurs à télécommande affichant les paramètres de climatisation (ex : mode, température de consigne et vitesse)

Installation plug & play : pas de câblage ni d’équipement supplémentaire et synchronisation immédiate avec le logiciel MYL 2.0

L’application MYL 2.0 permet de gérer l’ensemble de ses climatiseurs (et de ses appareils connectés au système) sur une seule interface

Plus d’infos…