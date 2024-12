Brinon-sur-Sauldre : la voliÃ¨re photovoltaÃ¯que dâ€™UNITe sera mise en service dÃ©but 2025

Malgré un chantier retardé par les intempéries, UNITe a tenu ses engagements auprès de Régis Clément, éleveur de faisans sur la commune de Brinon-sur-Sauldre (18), et construit une volière photovoltaïque de 10 MW de puissance, composée de 15 000 panneaux solaires. Un point, à la fois météo et raccordement réseau !

Alors que la centrale est prête à injecter ses premiers électrons, des retards imputables à l’opérateur de réseau repoussent sa mise en service, désormais prévue pour début 2025. La volière, destinée à offrir d’importants avantages à l’éleveur, produira à terme 11 GWH d’électricité, soit la consommation annuelle de 4 000 habitants. Elle doit permettre de réduire les émissions de CO2 de 2 800 tonnes par an.

Respect des engagements envers l’éleveur : une priorité absolue

Alors que le projet avait été développé en un temps record de quelques mois à peine, le chantier a été retardé par des précipitations records : le département du Cher (18) a enregistré des pluies abondantes et prolongées au printemps 2024, avec de violentes inondations sur plusieurs communes. La situation a fait l’objet d’une couverture médiatique nationale, alors que de violents orages s’abattaient sur la région. La préfecture du Cher a depuis reconnu l’état de catastrophe naturelle pour 72 communes du département. Conséquences : des voies d’accès bloquées, un terrain impraticable et près de 4 mois cumulés d’arrêt de chantier entre le mois de février et le mois de juin. « Il a fallu faire contre mauvaise fortune bon cœur », concède Sidy Daffe, responsable de développement photovoltaïque chez UNITe, qui travaille sur le projet. « Malgré les retards accumulés, notre priorité a été de terminer la centrale pour que l’éleveur puisse poursuivre son activité dans les meilleures conditions possibles. Respecter nos engagements envers l’éleveur, c’était vraiment notre priorité absolue ».

L’éleveur de faisans bénéficie déjà d’améliorations significatives

Après la météo, c’est désormais l’opérateur du réseau qui retarde la mise en service, alors que la volière est terminée. Même si la centrale ne produit pas encore d’électricité, la couverture photovoltaïque offre déjà bien des avantages : « Les oiseaux bénéficient de l’ombre et d’un parcours de volaille adapté à leurs besoins », souligne Sidy Daffe. « Les mangeoires et les points d’abreuvement sont protégés des déjections d’oiseaux sauvages, qui pourraient transmettre des maladies contagieuses comme la grippe aviaire. ». L’occasion de rappeler que les structures ont été dimensionnées pour répondre au cahier des charges de l’éleveur, parfois au détriment d’une rentabilité énergétique maximale. « Pour nous, travailler avec les éleveurs est primordial », rappelle Xavier Permingeat, directeur d’activité photovoltaïque chez UNITe. « Dans l’agrivoltaïsme, production d’énergie et production agricole fonctionnent en synergie. Quand la centrale sera mise en service, UNITe continuera de travailler avec l’éleveur pendant une longue période, puisque le bail est de 40 ans. ».

L’importance accordée par UNITe à la concertation locale

La volière de Brinon-sur-Sauldre témoigne également de l’importance accordée par UNITe à la concertation locale. Pour limiter les nuisances sonores du chantier, il avait été décidé, en accord avec les élus et les riverains, de privilégier la route départementale, plus éloignée des habitations, pour le passage de camions. Le groupe UNITe travaille actuellement sur 250 MW de volières photovoltaïques, avec une dizaine de projets en construction, notamment dans les communes de Sainte-Croix-en-Bresse (71), Chevru (77) et Loury (45). Pour cette dernière, UNITe a levé un financement bancaire de 27 M€ en juillet 2024. La centrale de Brinon-sur-Sauldre, quant à elle, a nécessité un investissement de 11 M€.