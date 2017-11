Bpifrance, Demeter Partners, Arkea Capital, Soridec et UI Gestion cÃ¨dent leur participation dans le Groupe Quadran

Dans le cadre du rapprochement, le 31 octobre dernier, entre Quadran, un des principaux producteurs indépendants d’énergies renouvelables en France et Direct Energie, 3ème acteur français de l’électricité et du gaz, les investisseurs financiers, actionnaires minoritaires de la maison mère du Groupe Quadran, cèdent leur participation. Demeter Partners, Soridec et Irpac Développement (UI Gestion) sont entrés au capital du Groupe Quadran en 2008, trois ans après sa création par Jean Marc Bouchet. Ensemble ils ont réinvesti en 2013 pour accompagner la croissance du Groupe, forts de leur expertise du secteur pour le premier et de leur connaissance des territoires pour les deux derniers.

Sous l’impulsion de son fondateur et grâce au soutien de ses actionnaires financiers, Quadran s’est ainsi hissé en moins d’une décennie, parmi les plus gros acteurs indépendants de la production d’énergies renouvelables en France. En 2015, Bpifrance et Arkea Capital sont entrés au capital de Quadran, respectivement pour 25 millions d’euros et 5 millions d’euros, rejoignant ainsi les partenaires financiers historiques. Cette nouvelle levée de fonds avait pour objectif d’accélérer la croissance en France, déjà forte, d’un groupe ambitieux mais aussi d’accompagner son internationalisation (notamment en Pologne, au Maghreb, et en Asie du sud-est), le développement innovant de fermes éoliennes offshore et l’amorçage d’une activité de distribution d’électricité à travers sa marque Energies Libres.

Ainsi, Jean Marc Bouchet, ses équipes et ses partenaires financiers ont porté le chiffre d’affaires du Groupe Quadran de deux millions d’euros en 2008 à 300 millions d’euros en 2016 et sa capacité exploitée de 12MW à près de 600 MW en 2017, représentant la consommation annuelle de plus d’un million d’habitants. Le fondateur de Quadran porte depuis de nombreuses années la vision d’une intégration verticale complète nécessaire des énergies renouvelables, du développement des parcs de production à la distribution d’une offre d’électricité locale 100% renouvelable, dans un mouvement de substitution progressif des modèles historiques de l’énergie, fossiles et centralisés. Le rapprochement avec Direct Energie offre aujourd’hui une opportunité unique de mise en œuvre rapide de cette stratégie en créant, en France, un acteur majeur entièrement intégré.

Suite à cette opération, Jean Marc Bouchet envisage de se concentrer sur le développement des activités initiées par le Groupe à l’international et offshore. Cette opération, objet d’un protocole d’accord et déclenchée par la cession de Quadran à Direct Energie sera finalisée fin décembre 2017.