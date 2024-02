BPI France pour tout savoir sur lâ€™Ã©nergie solaire : dÃ©finition, types, avantages et autoconsommation solaire en entreprise

L’énergie solaire serait-elle la solution pour un avenir plus radieux ? Les énergies renouvelables sont au cœur de la lutte contre le changement climatique. Après le vent et l’eau, pourquoi ne pas se tourner vers un autre élément naturel facilement exploitable : le soleil. En 2021, l’énergie solaire photovoltaïque représentait 5,8 % de la production d’électricité dans l’Union Européenne avec une puissance de 200 gigawatts (GW), contre 52 GW en 2011. L’évolution des technologies, l’accessibilité pour les particuliers et la demande croissante pour des énergies plus vertes sont aujourd’hui de véritables moteurs du développement de l’énergie solaire. Alors comment l’exploiter et quel est l’état des lieux de l’énergie solaire en France ? Éléments de réponse avec Big média de BPI France.

bigmedia.bpifrance.fr/nos-dossiers/energie-solaire-definition-types-avantages-et-autoconsommation-solaire-en-entreprise