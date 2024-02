Partenariat exclusif : Amarenco et Genesis allient Ã©nergie renouvelable et innovation rÃ©gÃ©nÃ©ratrice !

Les équipes d’Amarenco travaillent désormais en partenariat avec les experts environnementaux Genesis, affirmant ainsi leur engagement en faveur de la production d’énergie régénérative et de la résilience des écosystèmes. Cette initiative commune se concentre sur le suivi d’indicateurs écologiques clés pour les projets de centrales solaires et agrisolaires afin d’assurer le succès, basé sur les résultats, du programme Echo d’Amarenco : des programmes de régénération visant à restaurer la capacité du sol à absorber le carbone et à promouvoir la biodiversité et la rétention de l’eau.

Le rôle des sols dans la biosphère apparaît comme de plus en plus essentiel. La santé des sols, comme celle de l’air et de l’eau, peut très bien faire la différence entre la survie et l’extinction de l’humanité. Cependant, la connaissance des liens entre les pratiques agricoles et leur impact environnemental reste limitée. Les acteurs des chaines de valeurs agricoles sont aveugles de l’impact de leurs décisions sur l’environnement. Et faute d’outils de mesure d’impact environnemental, la mutation agricole restera un vœu pieux ou l’opportunité pour certaines des pires pratiques de greenwashing.

Face à ces constats, entrepreneurs, biologistes, data-scientists, pédologues, développeurs, ont décidé de créer Genesis, la première agence de notation de la durabilité des approvisionnements agricoles et la première notation de la santé des sols. En mesurant et en notant la santé des sols, il est possible de réaliser une vraie mesure de l’impact environnemental des pratiques agricoles sur la biodiversité, sur le climat, sur l’eau et la fertilité. Genesis invente donc la première agence mesurant et reliant santé des sols et pratiques agricoles pour identifier les bonnes et les mauvaises pratiques en fonction des cultures et des contexte pédo-climatiques. Genesis invente ainsi le premier outil de pilotage de la mutation agricole fondé sur de la mesure réelle de l’impact.

Les données sous surveillance : Carbone, Biodiversité, Fertilité, Eau, Pollution. Comment ? Tout au long de la durée de vie des projets photovoltaïques, en comparant l’évolution de la santé des sols avant la construction des centrales solaires. « Cette collaboration ne nous propulse pas seulement vers l’avant en tant que spécialistes de l’énergie solaire, mais souligne également notre dévouement à la transparence et à la gestion de l’environnement. Grâce à des ateliers internes et à des formations sur la santé des sols dispensées par des experts, nous cultivons la prise de conscience et la confiance au sein de notre organisation et au-delà » précise le communiqué d’Amarenco.