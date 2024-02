Emmanuelle Wargon en dÃ©placement en Guadeloupe, terre de renouvelables

En visite en Guadeloupe, Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l’énergie, est venue s’entretenir avec les instances locales, le président de Région Ary Chalus et le président du Département, Guy Losbar, sur la future PPE 2024-2033. Objectif renouvelables avec une multiplication par trois du photovoltaïque !

Les énergies renouvelables représentent aujourd’hui un tiers de la production d’électricité en Guadeloupe. La nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) votée à l’unanimité par les élus régionaux fin 2023 portant sur la période 2024-2033 précise les axes de la politique énergétique régionale en matière de maîtrise d’énergie, de développement des énergies renouvelables et développement des transports propres. En matière de renouvelables, l’ambition est sans équivoque. L’objectif est fixé à 100% d’électricité issue des énergies renouvelables d’ici 2028, en Guadeloupe. Dans ce cadre, la part du photovoltaïque (19% actuellement) doit être triplée. Le plan est désormais entre les mains de la CRE, pour chiffrage et avis. « Avis sur les grandes orientations ; c’est un avis d’experts. Et chiffrage, parce que la production d’électricité, en Guadeloupe comme dans tous les Outre-mer, coûte plus cher que le prix d’achat des Guadeloupéens et, donc, cet écart est une subvention qui vient du budget de l’Etat. Nous, nous validons le principe et, après, l’application de cette subvention » a déclaré Emmanuelle Wargon, en visite sur des chantiers de géothermie et sur un projet solaire photovoltaïque . La délibération de la CRE est annoncée pour avril prochain.