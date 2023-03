BoucL Energie réalise une levée de fonds d’1M€ pour son projet d’autoconsommation collective en Isère

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, deux acteurs engagés sur leur territoire, apportent leur soutien à BoucL Energie, la filiale d’EverWatt dédiée à l’autoconsommation collective. Une entrée au capital qui permettra de financer les fonds propres nécessaires à la construction du projet d’autoconsommation collective situé à Saint-Martin-D’Hères (38) près de Grenoble, qui est à ce jour la plus importante opération d’autoconsommation collective de France.

Développé par BoucL Energie, filiale d’EverWatt et producteur d’énergie renouvelable, locale et partagée, le premier projet d’autoconsommation collective de cette ampleur en France sera porté par BoucL Energie Grenoble Alpes. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes via sa marque la Banque de

la Transition Energétique, et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, via son fonds d’investissement dédié aux énergies renouvelables (CASRA ER), entrent au capital de la société de projet à l’occasion d’une levée de fonds d’1M€. Deux investisseurs à l’approche commune : soutenir des entreprises engagées en faveur du territoire et qui répondent à des enjeux de transition énergétique.

À Saint-Martin-d’Hères, un projet local au financement local

BoucL Energie, portée par EverWatt, s’associe ainsi à des acteurs à forte empreinte locale. Une approche locale et territoriale qui figure au cœur de son ADN. « C’est avec un immense plaisir que nous accueillons la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes au sein de BoucL Energie Grenoble Alpes. Nous espérons poursuivre cette association avec ces deux acteurs du territoire à l’ancrage local fort sur nos prochains projets. » souligne André May, Président d’EverWatt. Pierre-Henri Grenier, Directeur Exécutif de la Banque de la Transition Energétique par Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a « la conviction que l’avenir sera à l’émergence de circuits courts de l’énergie, locaux, et affranchis des fluctuations du marché de l’électricité ; BoucL Energie en est la parfaite illustration » “Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, par l’intermédiaire de sa filiale CASRA Energies Renouvelables, est fière de mettre ses capacités d’investissement au service de BoucL Energie Grenoble Alpes, et de contribuer notamment à la transition énergétique de la Zone d’Activité Economique de Saint-Martind’Hères”

déclare Philippe Toussaint, Directeur de la Direction – Ingénierie Financière Innovation et Energies au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

Dupliquer ce modèle de boucle d’énergie partagée sur tout le territoire

Cette levée de fonds intervient quelques semaines seulement après la signature d’une convention de partenariat avec Enedis Alpes dans le but de développer massivement les grands projets d’autoconsommation collective dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, territoire pionnier en matière d’innovation et de transition énergétique. De prochains projets sont ainsi prévus à Sassenage/St-Egrève, Chambéry et Annecy. Dans un contexte d’évolution très rapide des attentes en matière d’énergie, la demande pour une énergie décarbonée, décentralisée et une maîtrise des coûts sur le long terme est en très forte hausse.

Une dynamique qui se traduit notamment par la multiplication de l’intérêt des territoires, des acteurs publics comme des acteurs privés, pour le développement de l’autoconsommation collective et la création de communautés énergétiques.

BoucL Energie a pour ambition de faire évoluer le mix énergétique territorial en fédérant des acteurs locaux privés et publics autour de projets de grande ampleur, en dupliquant ce modèle de boucle d’énergie partagée sur tout le territoire avec pour objectif d’en développer une centaine d’ici 2025.

Encadré

Le plus grand projet d’autoconsommation collective de France

Le projet de Saint-Martin-d’Hères se distingue par son ambition : 3 MWc pour fournir 12% de la consommation d’électricité de la Zone d’Activité Économique. L’énergie produite localement via l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures et en ombrières de parking est autoconsommée par les entreprises, les commerces de la zone, et les bailleurs sociaux à proximité. L’objectif est de construire la ville de demain sur la ville d’aujourd’hui, en solarisant des surfaces déjà anthropisées. Ce projet réunit déjà plusieurs acteurs du territoire, dont des exploitants de surfaces commerciales (Lidl), des propriétaires de bâtiments et de PME (le CSTB, Precitechnique, My Fitness Gym, Rent a car …), des bailleurs sociaux (Alpes Isère Habitat, Société Dauphinoise pour l’Habitat), la métropole de Grenoble Alpes, la ville de Saint-Martin-d’Hères ou encore Enedis Alpes qui a participé au comité de pilotage de l’étude de préfiguration. Le projet est labellisé Défi Capitale verte Européenne 2022, et lauréat de l’AMI “Innover pour la transition écologique des territoires 2022” du Transition Forum et de la Banque des Territoires.