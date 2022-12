Boralex met en service 25 MW de parcs solaire et Ã©olien en France

Boralex vient de mettre en service le parc solaire de Grange du Causse et le parc éolien de Mont de Bézard II pour une puissance totale de 25 MW. Ces mises en service portent la puissance installée de Boralex en France à 1 133 MW et la puissance totale de Boralex à travers le monde à 2 509 MW. « Nous sommes très heureux de finir l’année par deux mises en service qui vont, à l’approche de l’hiver, pouvoir apporter leur contribution au mix énergétique français. Via le parc solaire de la Grange du Causse, nous créons un parc sur la base d’un contrat d’approvisionnement en électricité (« PPA corporatif ») qui permettra à notre client, METRO France, de bénéficier d’une énergie verte et compétitive, tandis que le renouvellement du parc éolien de Mont de Bézard II voit sa puissance de production doubler et son coût d’exploitation diminuer grâce à l’usage d’éoliennes modernes. Il est important de noter que la mise en service de ces deux parcs apporte de nouvelles capacités de production en énergie renouvelable dans un réseau en grande tension et à la merci de possibles délestages cet hiver. Les renouvelables, au-delà de leur importance dans la décarbonation de notre industrie, sont également la clé de notre souveraineté énergétique », a déclaré Nicolas Wolff, premier vice-président et directeur général Boralex, Europe.

Encadré

Focus sur le parc solaire de la Grange du Causse

Date de mise en service : 16 décembre 2022

Localisation : Pézènes-les-Mines, Hérault (34), Occitanie

Puissance : 12 MWac

Caractéristique technique : 29 456 panneaux solaires

La Grange du Causse est le premier actif de Boralex créé sur la base d’un PPA corporatif. Par ce contrat, Boralex vendra à METRO France, premier fournisseur de la restauration indépendante en France, l’électricité produite par la centrale solaire à partir de 2024 et pour une durée de 20 ans.