Bon troisiÃ¨me trimestre 2019 pour SMA Solar Technology

De janvier à septembre 2019, SMA Solar Technology a vendu des onduleurs pour une puissance totale d’environ 7,5 gigawatts (T1-T3 2018 : 6,2 gigawatts). Par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires a augmenté de 9,7 % pour atteindre 630,8 millions d’euros (T1-T3 2018 : 575,1 millions d’euros). La hausse du chiffre d’affaires est essentiellement due à l’excellente évolution des affaires de l’ensemble des segments au troisième trimestre. Au cours de cette période, les ventes ont été nettement supérieures à celles de la même période l’année passée dans tous les segments. De janvier à septembre 2019, le résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) s’élevait à 25,7 millions d’euros (marge EBITDA : 4,1 % ; T1-T3 2018 : 50,5 millions d’euros, 8,8 %; le résultat de la même période de l’année précédente bénéficiait d’effets exceptionnels positifs).

De janvier à septembre 2019, les résultats consolidés se sont élevés à –10,5 millions d’euros (T1-T3 2018 : 8,5 millions d’euros). Le résultat par action s’est ainsi établi à –0,30 euro (T1-T3 2018 : 0,24 euro). Affichant une liquidité nette de 259,1 millions d’euros (31/12/2018 : 305,5 millions d’euros) et une part de fonds propres de 40,5 % (31/12/2018 : 42,9 %), SMA conserve une structure de bilan solide.

« L’évolution commerciale de SMA pendant les neuf premiers mois de l’année s’est déroulée conformément aux prévisions du comité de direction. Ainsi que nous l’avions prévu, nous avons enregistré au troisième trimestre une nette croissance du chiffre d’affaires et du résultat, après avoir connu une évolution retenue au premier semestre. Il est particulièrement réjouissant de constater que nous avons à nouveau réalisé un EBIT positif de juillet à septembre, pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2018 », déclare Jürgen Reinert, président du comité de direction de SMA.

« Les entrées de commande continuent elles aussi à se développer de manière satisfaisante. Au 30 septembre 2019, SMA disposait d’un carnet de commandes spécifique aux produits d’un montant de près de 429 millions d’euros. Dans ce contexte, le comité de direction considère que nous atteindrons le quart supérieur des prévisions pour le chiffre d’affaires sur l’exercice fiscal 2019 et que cette évolution positive se maintiendra au premier trimestre 2020. »

Le comité de direction de SMA confirme ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultats pour l’exercice fiscal 2019. Il prévoit un chiffre d’affaires compris entre 800 et 880 millions d’euros. Le comité de direction considère que SMA atteindra le quart supérieur des prévisions pour le chiffre d’affaires. Selon les estimations du comité de direction, le résultat opérationnel avant amortissements, intérêts et impôts (EBITDA) devrait se situer entre 20 et 50 millions d’euros. Les amortissements devraient s’élever à environ 50 millions d’euros.

Encadré

Les résultats de SMA en quelques chiffres

Augmentation de la puissance d’onduleur vendue à 7,5 GW (Q1-Q3 2018 : 6,2 GW)

Chiffre d’affaires de 630,8 millions d’euros bien au-dessus du niveau de l’année précédente (T1-T3 2018 : 575,1 millions d’euros)

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) de 25,7 millions d’euros

(T1-T3 2018 : 50,5 millions d’euros)

Stabilité du bilan grâce à une solide part de fonds propres s’élevant à 40,5 % (31/12/2018 : 42,9 %) et liquidité nette de 259,1 millions d’euros (31/12/2018 : 305,5 millions d’euros)

Le carnet de commandes demeure bien rempli à hauteur de 797 millions d’euros, dont 428,7 millions d’euros pour l’activité produits (31/12/2018 : 175,4 millions d’euros pour l’activité produits)

Le programme de réduction des coûts progresse comme prévu

Le comité de direction confirme les prévisions de chiffre d’affaires et de résultat pour l’exercice fiscal 2019