BITUME 600 : 1er Avis Technique en France pour toitures-terrasses sur TÃ´les dâ€™Acier NervurÃ©es (TAN)

Le système de fixation DOME SOLAR pour panneaux photovoltaïques sur étanchéité de toiture-terrasse bitumineuse IKO reçoit l’Avis Technique n° 21/20-72_V1. Un Graal !

Après huit années d’existence et une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) favorable, ROOF-SOLAR BITUME 600 obtient un Avis Technique (ATec) de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques (CCFAT). De nombreuses toitures-terrasses bitumineuses de centres commerciaux et autres Etablissements Recevant du Public (ERP) en sont déjà équipées. L’ATec est un accomplissement pour toutes les équipes et vient confirmer la qualité et la fiabilité du procédé ROOF-SOLAR BITUME 600.

Destiné aux bâtiments tertiaires, ERP, industriels et résidentiels, neufs ou en rénovation, ROOF-SOLAR BITUME 600 est un système de fixation pour panneaux photovoltaïques sur toiture-terrasse sans percement du complexe d’étanchéité IKO. Il est dédié aux toitures ayant une pente comprise entre 3 et 10 % sur éléments porteurs en tôles d’acier nervurées (TAN) et ne nécessite aucun lest.

ROOF-SOLAR BITUME 600 est un procédé complet composé :

• d’éléments porteurs supports en tôles d’acier nervurées fournis par BACACIER (profilés ALTEO 42.1010, 49.950, 59.900, 73.780 et 73.780PP) conformes au DTU 43.3,

• d’isolants en laine minérale fourni par ROCKWOOL, de type ROCKACIER C nu fixés mécaniquement et mis en œuvre selon le DTA 5/16-2523,

• d’un système d’étanchéité bicouche fixé mécaniquement IKO DUO ACIER à base de bitume SBS (conformément au DTA 5.2/18-2630_V2) fourni par IKO, associant une première couche IKO DUO ACIER F/G et une seconde couche IKO DUO ACIER 3000 FEU L4 AR/F,

• de modules photovoltaïques SunBravo fournis par AUO (d’autres modules sont en cours de certification),

• d’un système de fixation ROOF-SOLAR BITUME 600 constitué de rails en aluminiums fournis par DOME SOLAR, permettant une mise en œuvre en toiture terrasse.

Les avantages du système de fixation ROOF-SOLAR BITUME 600 sont la fiabilité, la rapidité d’installation et la non perforation du complexe isolation-étanchéité, évitant ainsi tout risque d’infiltration. Gage de sa qualité, le procédé ROOF-SOLAR BITUME 600 vient donc de recevoir l’ATec n° 21/20-72_V1 délivré par la CCFAT.

evaluation.cstb.fr/fr/avis-technique/detail/21-20-72_v1/