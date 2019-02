BePositive : LG Electronics prÃ©sente la SÃ©rie V5 des modules LG NeON 2 et LG NeON 2 Black, plus performante et lÃ©gÃ¨re

LG Electronics lance la Série V5 des modules LG NeON 2 et NeON 2 Black, une version de ces modules offrant de meilleures performances et un poids réduit. Cette série est certifiée selon la nouvelle norme IEC 61215:2016, qui entrera en vigueur à partir du 1er avril 2019. L’introduction de la série V5 rend toujours plus sûr l’investissement dans les modules LG NeON 2. Ces derniers offrent désormais une garantie de performance linéaire d’au moins 89,6 % après 25 ans et le coefficient de température est de nouveau réduit à 0,36 % par degré Celsius. La nouvelle Série V5 dispose également d’une puissance accrue, de 340 Wc pour le NeON 2 et de 325 Wc pour le NeON 2 Black, ainsi que d’un poids réduit à 17,1 kg.

La série A5 va être remplacée par la série V5, des performances optimisées

LG a adapté très tôt ses modules de la série V5 à la nouvelle norme IEC 61215:2016, dont l’entrée en vigueur est prévue dès le 1er avril 2019. « Avec le passage à la série V5, nous proposons aux revendeurs, aux installateurs et aux clients finaux des modules encore plus performants qui permettent d’optimiser le bilan énergétique de la production et de l’utilisation de l’énergie solaire », explique Michael Harre, vice-président du groupe EU Solar Business chez LG Electronics. « Les utilisateurs de nos modules ont ainsi l’assurance d’investir dans une technologie de pointe et durable. »

LG Electronics sera présent au salon BePositive à Eurexpo Lyon au stand 6T44 du 13 au 15 février 2019.

