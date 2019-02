BePositive : K2 Systems prÃ©sente sa gamme de systÃ¨mes de montage de haute qualitÃ©

K2 Systems sera bien présent sur le salon de Lyon BePositive de mi février. Le groupe spécialiste des systèmes de montage PV y présentera notamment les systèmes MiniRail et le SingleRail dotés d’une ETN, des solutions efficaces pour les toitures inclinées les plus courantes. I est à noter bien évidemment que les systèmes certifiés ETN sont conformes aux DTU pour le marché français.

Les systèmes sont conçus par le propre service de développement de K2 Systems et optimisés et adaptés aux conditions du marché en perpétuelle évolution. La société profite pour cela de ses longues années d’expérience, ses relations personnelles avec ses clients ainsi que de ses connaissances des différentes spécifications nationales. K2 Systems développe ainsi depuis 2004 des solutions de systèmes de montage fonctionnelles et innovantes pour installations photovoltaïques partout dans le monde.

Pour s’inscrire…