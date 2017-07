Benoo s'appuie sur l'Ã©nergie solaire pour proposer des services aux Africains

La start-up Benoo entreprise dirigée par Bubacar Diallo développe et exploite des points d’accès à l’énergie modulaires, appelés « Agences énergies ». Ces agences proposent une palette de services dans des zones rurales africaines, non connectées au réseau, grâce à une production d’énergie photovoltaïque, une connexion wi-fi et une technologie de paiement sans contact. La solution Benoo permet d’apporter une réponse innovante, réaliste et adaptée aux besoins spécifiques des populations vivant en zone rurale :

La valeur ajoutée de Benoo c’est avant tout :

- L’exploitation intelligente des sources de données pour accompagner les futurs besoins énergétiques,

- Une infrastructure de paiement mobile et des offres de financement inclusives permettant de mobiliser des tiers payeurs (diasporas, associations, collectivités…).

Tout cela est possible grâce à un ancrage fort de ce modèle autour d’activités économiques rurales structurantes, qui assurent une légitimité sur place. Benoo est un condensé d’innovations sociales, technologiques et financières au service de l’accès à l’énergie, un des enjeux clés du développement en Afrique.

En mars dernier, Benoo, a eu la chance d’être lauréate du prix Impact²Innovation dans le cadre de l’Impact Invest Day organisé par le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux de la Nouvelle Aquitaine. Grâce à cette récompense, Benoo va pouvoir bénéficier d’une plus grande visibilité et de plusieurs accompagnements notamment sur l’accompagnement à la levée de fonds et l’évaluation d’impact par le Comptoir de l’Innovation. Par dessus tout, elle aura le privilège de défendre ses chances à la finale nationale qui aura lieu à Paris en novembre 2017.

Après le succès de la première agence énergies installée dans le village de Djekloué, Benoo continue son développement sur le territoire du Togo et projette la construction de nouvelles agences. Elle vient d’ailleurs de lancer sa campagne de financement participatif sur la plateforme WISEED pour soutenir ce développement.

