Beem Energy passe la barre du MW solaire installÃ© chez les particuliers !

A l’heure où l’Europe présente son plan RePowerEU et appelle notamment au déploiement massif de panneaux solaires dès 2025 et 2029 pour diminuer la dépendance au gaz et au pétrole russe, Beem Energy, qui se bat depuis 2019 pour aider les particuliers à sauter le pas, célèbre son premier MW d’énergie solaire installé.

1 an et 8 mois après la toute première vente de son kit solaire connecté à installer soi-même sur son site Internet, 14 mois après avoir été référencée chez Leroy Merlin et Boulanger et 2 mois après son entrée chez Nature & Découvertes, grâce à plus de 3 500 kits vendus, Beem Energy passe la barre du MW installé. Alors que les Français sont quatre fois plus à la recherche de panneaux solaires pour leurs maisons qu’il y a un an, Beem Energy est sur une trajectoire pour multiplier par 3 son parc de kit Beem installés en 2022. Ce premier pas dans le solaire des milliers de « Beemers » (utilisateurs) contribue à l’effort de la nation française, dans le cadre des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de déploiement massif du solaire dans l’hexagone.

Cette étape importante permet de pouvoir déjà tabler sur une autoproduction des Beemers équipés à ce jour qui dépassera 1GWh au cours de l’année à venir, soit l’équivalent des besoins de 300 foyers français. Le pari de la startup engagée, à la manière du colibri : si chaque maison française s’équipait au minimum d’un kit pour auto-produire 350kWh (soit l’équivalent annuel de la consommation d’un frigo, d’une box internet, d’un ordinateur portable et de cinq ampoules LED, environ 14% de la consommation hors chauffage d’un foyer de 3 personnes), alors cette autoproduction à l’année serait équivalente à celle d’un réacteur nucléaire. A noter : au sein de la communauté, de nombreux autoconsommateurs témoignent spontanément que depuis qu’ils ont reçu leur kit, ils suivent attentivement leur production et ont naturellement modifié leur comportement en termes de consommation d’électricité. Par exemple, ils profitent du moment où le soleil est au zénith pour programmer leurs machines et compenser ainsi leur consommation !

Entre l’envie d’auto-produire (54 % des Français, selon l’ étude Beem Energy/IFOP, mars 2022), et le nombre de foyers équipés en énergie solaire en autoconsommation (moins de 1 %), il y a un monde… En 2019, la start-up Beem Energy s’est fixé pour mission de réduire ce fossé sans plus attendre. Première solution de son écosystème, un kit connecté pour particuliers, lancé en septembre 2020, qui lève tous les freins de l’énergie solaire : design et accessible en prix (780€), à installer soi-même en moins d’1h et à brancher sur une simple prise. Pour aider les Européens à faire leurs premiers pas en énergie solaire et contribuer à éclaircir le monde obscur de l’électricité, l’application de Beem permet de suivre sa production en temps réel pour quantifier sa réelle contribution à la transition énergétique. Beem Energy poursuit actuellement le développement de son écosystème, pour continuer à démocratiser l’accès à l’énergie solaire et pour permettre au grand public de reprendre le contrôle sur son énergie.