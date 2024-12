BayWa r.e. Solar Systems lance une nouvelle gamme de shelters Â«â€‰Made in Franceâ€‰Â»

Le distributeur photovoltaïque BayWa r.e. Solar Systems lance une nouvelle gamme de shelters pour centrales photovoltaïques. Assemblés sur son site de Poupry (28) à partir de composants fabriqués en France et en Belgique, ils mobilisent six emplois pour un sourcing 100 % européen.

BayWa r.e. Solar Systems conçoit et commercialise depuis 2021 des locaux techniques « clés en main » pour installations solaires. Le local technique est monté à Poupry à partir de matériaux belges. Les armoires AC principalement équipés en composants Schneider Electric sont approvisionnées en France.

« Nous avons fait le choix de localiser la production en France pour gagner en qualité »

Ce n’est pas une première pour le distributeur PV qui faisait déjà figure de pionnier dès 2018, en commercialisant des shelters via un fournisseur tiers. En 2020, devant l’absence flagrante de produit équivalent en pérennité et en robustesse sur le marché, BayWa r.e. a décidé d’internaliser la production de ses propres abris photovoltaïques. Le shelter Baywa r.e. intègre onduleurs, câblage, TGBT (Tableau Général Basse Tension) pour simplifier et réduire les temps d’installation. L’intérêt est de faciliter la mise en œuvre sur chantiers et la maintenance grâce à des installations standardisées et « plug and play ». « Cette nouvelle gamme de shelters est un produit conçu spécifiquement pour le marché français. Nous avons fait le choix de localiser la production en France pour être au plus près des besoins de nos clients, et pour gagner en qualité. » explique Julien Chirol, président de BayWa r.e. Solar Systems.

Plusieurs configurations possibles

Les shelters peuvent être expédiés directement sur les chantiers photovoltaïques depuis l’entrepôt de Poupry en Eure-et-Loir où ils sont fabriqués. Ils sont vendus clé en main, câblés et montés avec des configurations standard éprouvées sur le marché, qui répondent à des besoins clients variés. La majorité de la gamme de locaux technique dispose d’un Avis Technique de conformité avec les normes NFC 15-100 et l’UTE C15-712-1. Robustes et durables, ils sont fabriqués en acier galvanisé de 2 mm et conçus pour être installés en extérieur, ce qui les rend particulièrement pertinents dans le cadre de centrales sur toiture n’intégrant pas de local technique, tels que les hangars photovoltaïques. Ils permettent ainsi de sécuriser l’accès à la partie électrique photovoltaïque, et de faciliter les opérations de maintenance. « Le shelter photovoltaïque est un produit de qualité, doté de composants robustes. C’est actuellement le seul produit du marché avec une ossature aluminium, ce qui lui confère une résistance sans égal à la rouille. Il est conçu pour faire gagner du temps aux installateurs et sécuriser la durabilité des installations pour les clients finaux. Il s’adapte à tous projets de 36kWc à 400kWc. » poursuit Julien Chirol.

En exposition au Forum EnerGaïa 2024 à Montpellier

Un shelter de démonstration sera visible les 11 et 12 décembre sur le Stand BayWa r.e., Hall B2 – Stand 35, sur le salon EnerGaïa à Montpellier, au Parc des Expositions.