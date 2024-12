Faradae expÃ©rimente une centrale PV et des batteries de stockage dâ€™Ã©nergie dans une mÃªme cage

Faradae lance un projet pilote d’offre de batteries de stockage sur le site de l’association Odynéo à Lentilly (69) : le foyer d’accueil médicalisé « Les Terrasses de Lentilly ». Ce projet confirme l’appétence de Faradae pour développer des solutions techniques originales et sur-mesure pour ses clients. De quoi renforcer la démarche stratégique d’autonomie énergétique voulue par l’enprise !

La batterie mise en place sur le site d’Odynéo permettra au foyer de maximiser la consommation de l’électricité produite localement, augmentant encore son indépendance énergétique. En collaboration avec l’entreprise Base-A, Faradae se dote d’une batterie créée sur-mesure en France, qui offrira à son client 90 kWh de stockage.

10 points d’autoconsommation supplémentaires

Dimensionnée précisément pour ajouter 10 points d’autoconsommation au projet, elle répond aux normes de sécurité en vigueur les plus strictes. Cet outil permettra à Odynéo de mieux profiter de son énergie propre disponible en journée, et ceci sans entraîner un nombre excessif de cycles pour la batterie. Cette intégration fluide et intelligente assure une meilleure longévité pour la batterie. Toujours en partenariat avec Base-A, Faradae s’assure ensuite que chaque batterie en fin de vie soit prise en charge dans le cadre de filières de recyclage agréées. Cela garantit une empreinte écologique minimale et une gestion durable des ressources.

Un modèle de tiers-investissement

Grâce à son modèle de tiers financement, Faradae permet aux entreprises et collectivités de bénéficier d’infrastructures énergétiques performantes sans investissement initial, offrant ainsi une solution économique, fiable dans le temps. Faradae équipe tous types de bâtiments, même les projets les plus complexes, en intégrant des solutions d’énergie durable qui favorisent l’autonomie énergétique. Ses projets sur-mesure assurent l’indépendance énergétique de chaque bâtiment grâce à des installations en toiture ou en ombrières optimisées, adaptées et financées en fonds propres. L’entreprise s’engage également à garantir le suivi et la maintenance préventive et curative pendant 25 ans, avant de céder les installations gratuitement aux propriétaires, pour une solution véritablement pérenne et alignée avec les enjeux énergétiques actuels et futurs.

Encadré

Quid de Faradae ?

Fondée en 2019 à Lyon, Faradae est une entreprise française spécialisée dans le financement et l’exploitation de centrales photovoltaïques en autoconsommation. Elle s’engage à favoriser l’autonomie énergétique de ses clients en finançant sur ses fonds propres l’installation et l’exploitation de centrales photovoltaïques adaptées à chaque type de foncier, ainsi que l’installation d’équipements supplémentaires, qui améliorent la gestion et la consommation de l’énergie produite, tels que des batteries de stockage et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE)…