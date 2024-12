A Carcassonne, Trina Solar a droit de cité

Trina Solar annonce une étape déterminante dans le développement de la centrale photovoltaïque de Romieu : la signature du pacte et des statuts officialisant la création de la société de projet. Ce projet stratégique bénéficie de l’engagement fort de la Ville de Carcassonne, qui participe à hauteur de 10 %. Cet acte majeur intervient quelques jours après le dépôt du permis de construire pour une centrale de 16,8 MWc, un projet ambitieux et porteur d’avenir.

Conçu par les élus de Carcassonne depuis plus de 10 ans, ce projet incarne la vision commune entre la collectivité et l’industriel de l’avenir énergétique : durable, innovant et ancré dans les besoins du territoire. Trina Solar a tenu à render homage à la municipalité de Carcassonne pour sa confiance et son implication dans cette initiative d’envergure. “Ensemble, nous œuvrons pour un futur plus vert et plus solidaire pour la region Occitanie !” conleunt les deux entités.